Tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ do Sun Group đề xuất, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên có diễn biến mới

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ Xây dựng, Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ngãi, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc liên quan đến phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ động rà soát, đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư dự án theo thẩm quyền, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, địa phương phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính được giao, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ UBND tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Trước đó, Sun Group đã đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen, dài khoảng 82 km, quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 25.100 tỷ đồng. Dự án được đề xuất triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Trên cơ sở này, cuối tháng 12/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen từ đầu tư công sang PPP (hợp đồng BT). Theo đề xuất, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp quỹ đất địa phương, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2029, giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan có thẩm quyền.

Đối với đoạn Măng Đen – Đắk Hà, địa phương kiến nghị đầu tư theo hình thức đầu tư công, chiều dài khoảng 54 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030.

Theo Bộ Xây dựng, việc sớm triển khai tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện trục cao tốc Đông – Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng – an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Việc giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản cũng phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Đáng chú ý, tuyến cao tốc này đã được đưa vào danh mục các công trình quan trọng giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách Nhà nước phải ưu tiên cho nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam hay các tuyến đường sắt liên vùng, Bộ Xây dựng cho rằng phương án đầu tư theo PPP sẽ góp phần giảm áp lực cho ngân sách, đồng thời phù hợp với chủ trương huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng.

Cơ quan này cũng lưu ý việc triển khai phải tuân thủ chặt chẽ Chỉ thị số 12, trong đó yêu cầu rà soát kỹ các dự án BT, chỉ thực hiện đối với những công trình thực sự cần thiết, cấp bách và hiệu quả; không đề xuất áp dụng hợp đồng BT nếu có thể triển khai theo các hình thức khác như BOT, BLT hoặc sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất, cơ quan có thẩm quyền cần xác định rõ vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tránh thất thoát, lãng phí và tranh chấp. Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quỹ đất thanh toán cho các dự án BT.

Một điểm đáng lưu ý là đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sun Group hiện chưa thống nhất về phương thức thanh toán. Trong khi địa phương đề xuất sử dụng 50% vốn ngân sách Trung ương và phần còn lại thanh toán bằng quỹ đất, phía doanh nghiệp chưa đưa ra phương án cụ thể.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát dự án theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12, đồng thời làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và cơ chế thanh toán.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc chuyển đổi hình thức đầu tư đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen sang PPP là có cơ sở. Tuy nhiên, địa phương và nhà đầu tư cần tiếp tục tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả, tính khả thi, đáp ứng tiến độ và hạn chế tối đa nguy cơ thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai.