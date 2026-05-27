Một phường tại Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi đất của hơn 2.500 hộ dân để triển khai tuyến đường gần 29.000 tỷ, nối Hà Nội với sân bay lớn nhất miền Bắc

Theo Báo Bắc Ninh, địa phương đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phường Trí Quả là một trong những địa phương có diện tích thu hồi lớn nhất của dự án và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Theo rà soát, tuyến đường đi qua địa bàn phường Trí Quả có chiều dài khoảng 6,4 km, với diện tích thu hồi khoảng 120 ha, liên quan đến 8 tổ dân phố. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm khoảng 85 ha; đất giao thông, thủy lợi khoảng 27 ha; phần còn lại là đất sản xuất kinh doanh và một số loại đất khác.

Đến nay, công tác rà soát, kiểm kê đã đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu tổng hợp từ Ban Quản lý dự án xây dựng Thuận Thành, tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi tại phường Trí Quả là hơn 85 ha, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 480 tỷ đồng, liên quan đến 2.523 hộ dân.

Hiện địa phương đã hoàn thành rà soát và công khai bản đồ phân chia theo tỷ lệ diện tích tại 6/8 tổ dân phố. Hai tổ còn lại đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, phường đã niêm yết công khai dự thảo phương án thu hồi đất đợt 1 tại 5 tổ dân phố. Dự kiến từ ngày 25/6, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường để làm căn cứ chi trả.

Theo báo cáo mới nhất về tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh tại cả Bắc Ninh và Hà Nội nhằm phục vụ thi công trong thời gian tới.

Song song với công tác mặt bằng, chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo các nhà thầu triển khai nhiều hạng mục chuẩn bị như lắp dựng lán trại, trạm bê tông xi măng, trạm biến áp, thi công bãi đúc dầm và đường công vụ. Cùng với đó, máy móc, thiết bị cũng đang được huy động về công trường để sẵn sàng triển khai. Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu thi công từ đầu tháng 6/2026 và hoàn thành vào ngày 31/12/2027.

Phối cảnh tuyến đường.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 13,55 km với mặt cắt ngang lên tới 120 m, gồm tuyến cao tốc 10 làn xe, hệ thống đường gom hai bên cùng quỹ đất dự trữ cho các tuyến đường sắt quan trọng trong tương lai như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án cũng bao gồm hệ thống nút giao khác mức, các nhánh kết nối, cầu vượt sông Đuống và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tuyến đường này có tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 268,4 ha. Tổng mức đầu tư dự án hơn 28.794 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Đây được xem là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển giữa Hà Nội và Bắc Ninh, đồng thời hình thành trục kết nối chiến lược gắn với sân bay Gia Bình trong tương lai.