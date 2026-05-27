Thành viên Tập đoàn Picenza Việt Nam được giao và chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án tại Hà Nội

Picenza Mỹ Hưng được giao và chuyển đổi hơn 138.800 m2 đất

UBND TP. Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng tại phường Tùng Thiện (đợt 1).

Theo đó, Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Picenza Mỹ Hưng (Picenza Mỹ Hưng) chuyển mục đích sử dụng 130.366,7 m2 đất nông nghiệp đồng thời được giao 8.453,8m2 đất giao thông, thủy lợi cho Picenza Mỹ Hưng để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 136/QĐ-UBND ngày 10/01/2026 của UBND TP.

Trong 130.366,7 m2 đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng gồm 103.027,7m2 đất nông nghiệp đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân (đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đăng ký biến động đất đai) và 27.339m2 đất có quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 936629 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Bành Anh Tuấn ngày 09/12/2019, đăng ký biến động tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội ngày 14/5/2026.

Trong tổng diện tích 138.820,5m2 đất được chuyển mục đích sử dụng và được giao nêu trên, có 59.387,7m2 đất xây dựng nhà ở. Cụ thể, 44.535m2 đất ở (gồm: 10.927m2 đất biệt thự tại các ô đất ký hiệu: BT1 đến BT4; 33.608m2 đất liền kề tại các ô đất ký hiệu: LK1 đến LK13); 14.852,7m2 đất để xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu NOXH (nhà chung cư cao 4 tầng, có khối đế gồm các chức năng Thương mại, dịch vụ; bãi đỗ xe).

Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Chủ sở hữu căn hộ, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Về hình thức giao đất, đối với 44.535m2 đất ở, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đối với 14.852,7m2 đất để xây dựng nhà ở xã hội, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất. Đối với 73.302,1m2 đất công cộng, hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ô đất, sau đó bàn giao cho địa phương quản lý; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Đối với 6.130.7m2 đất (tại các khu đất tạm quản lý số 1, 2, 3) giao cho Picenza Mỹ Hưng quản lý để phục vụ thi công và khớp nối hạ tầng. Nhà đầu tư bỏ kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí đầu tư, như: xây dựng taluy, khớp nối hệ thống thoát nước, hệ thống giao thông...Khi Nhà nước thu hồi, nhà đầu tư phải trả lại và không được bồi hoàn chi phí đầu tư đã thực hiện tại phần diện tích này.

Picenza Mỹ Hưng có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất; chuyển thông tin địa chính thửa đất để cơ quan Thuế xác định khoản tiền theo quy định của pháp luật để Nhà nước bổ sung diện tích 85.883,3m2 đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng

lúa theo quy định. Đồng thời, chủ đầu tư liên hệ với Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn nộp tiền sử dụng đất; xác định và hướng dẫn nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích 85.883,3m2 đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định trong phạm vi thực hiện Dự án; các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) theo quy định...

Tiềm lực Tập đoàn Picenza Việt Nam

Về chủ đầu tư, Picenza Mỹ Hưng được thành lập tháng 7/2016, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông sáng lập, Công ty cổ phần Picenza Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam) góp 67%; Nguyễn Duy Hà nắm 15%; Nguyễn Quang Quý và Lê Trọng Hạnh mỗi người góp 7,5% và Bành Anh Tuấn nắm 3%. Trong đó, ông Nguyễn Quang Quý giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Đầu tháng 11/2017, ông Nguyễn Văn Hùng thay ông Nguyễn Quang Quý làm Tổng giám đốc. Lúc này, vốn điều lệ của doanh nghiệp không đổi nhưng cơ cấu cổ đông biến động khi Công ty cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam nâng sở hữu lên 85%; cổ đông Nguyễn Quang Quý và Lê Trọng Hạnh mỗi người góp 7,5%.

Cuối tháng 11/2017, doanh nghiệp tăng vốn lên 280 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông được giữ nguyên. Đến tháng 8/2024, ông Nguyễn Tiến Toàn thay ông Nguyễn Văn Hùng là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Về Công ty cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam (Tập đoàn Picenza Việt Nam), doanh nghiệp được thành lập năm 2007 tiền thân là Công ty cổ phần Picenza Việt Nam, do doanh nhân Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT. Cập nhật đến tháng 9/2025, Tập đoàn Picenza Việt Nam tăng vốn điều lệ từ 650 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Đây là tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất thương mại tới bất động sản hay khách sạn nghỉ dưỡng.

Trong lĩnh vực sản xuất thương mại, Chủ tịch Tập đoàn Picenza Việt Nam Nguyễn Văn Hùng cùng ông Cao Văn Túy chính là những người sáng lập Công ty TNHH Hoàng Tử - chủ sở hữu chuỗi showroom nội thất Hùng Túy có tiếng tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Picenza Việt Nam cũng là chủ đầu tư và tham gia vào nhiều dự án. Tại Hà Nội, tập đoàn này tham gia nhiều dự án như Hoàng Cầu Skyline; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Khai; Khu nhà ở 15 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng; Picenza An Khánh...

Phối cảnh khu đô thị Picenza Mỹ Hưng. Ảnh: Tập đoàn Picenza Việt Nam

Bên cạnh đó, khu đô thị Picenza Mỹ Hưng có diện tích gần 20 ha tại thị xã Sơn Tây cũ, tổng mức đầu tư 1.420 tỷ đồng.

Cũng tại Hà Nội, Công ty TNHH Hoàng Tử từng cùng với nhóm Alphanam Group của doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải phát triển Tổ hợp King Palace tại số 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội thông qua pháp nhân Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào.

Tổ hợp King Palace gồm 2 tòa tháp. Trong đó, tháp A được ra mắt từ năm 2019, đã hoàn thành xây dựng với tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng, diện tích 0,7 ha, cao 36 tầng.

Tháp B mới được khởi công hồi tháng 2/2025 tên thương mại là TIG Tower, quy mô 2,9ha gồm tòa tháp 3 tầng hầm và 29 tầng nổi. Hiện Bất động sản Hoa Anh Đào là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (Thăng Long Invest Group, mã: TIG) nắm 80%.

Ngoài Hà Nội, Tập đoàn Picenza Việt Nam trúng thầu dự án Picenza Riverside Sơn La, doanh nghiệp này đồng thời sở hữu dự án Picenza Thái Nguyên với quy mô 30 ha, tổng mức hơn 1.900 tỷ đồng và khách sạn Picenza Đà Lạt (650 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực khách sạn, trên website của Tập đoàn Picenza Việt Nam có giới thiệu về tổ hợp khách sạn, chung cư Hanoi Aqua Central tại 44 Yên Phụ, Ba Đình do CTCP Tháp nước Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tại lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp ngày 12/12/2017, danh sách các cổ đông sáng lập của CTCP Tháp nước Hà Nội có sự hiện diện của Tập đoàn Picenza Việt Nam.



