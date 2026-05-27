Liên tiếp bàn giao GCNQSDĐ, DIC Victory Cần Thơ trở thành tâm điểm dòng tiền đầu tư

Chương trình thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư cùng các đơn vị đối tác tham dự, cho thấy sức hút ngày càng lớn của dự án khi thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Ngoài các lần trao sổ trực tiếp cho từng khách hàng, đây cũng là lần thứ 2 Chủ đầu tư Tập đoàn DIC (Mã chứng khoán: DIG) cùng Đơn vị phát triển kinh doanh dự án DIC Resco và MS Real tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các gia chủ của DIC Victory Cần Thơ với quy mô lớn.

Hình ảnh trao Giấy chứng nhận QSDĐ tại Sự kiện "Đón sóng Trung tâm – Khơi dòng kim vượng"

Khi nhiều dự án trên thị trường vẫn gặp khó khăn về pháp lý hoặc chậm tiến độ triển khai, việc khách hàng được nhận GCN QSD đất ngay tại sự kiện được xem là minh chứng rõ nét cho tính pháp lý hoàn chỉnh, sự cam kết và năng lực triển khai bài bản của Chủ đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân khách hàng, sự kiện còn mang tới nhiều thông tin chuyên sâu về tiềm năng phát triển của Cần Thơ Mới, xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư về khu vực Tây Nam Bộ và lợi thế tăng trưởng của DIC Victory Cần Thơ trong tương lai.

Đô thị kiểu mẫu hưởng lợi từ "siêu chu kỳ" phát triển của Cần Thơ Mới

Theo các chuyên gia tại sự kiện, sau quyết định sáp nhập hành chính giữa Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng, khu vực Cần Thơ Mới đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với hàng loạt cú hích lớn về hạ tầng, logistics và đô thị hóa.

Nhiều công trình trọng điểm như cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau, cảng biển và hệ thống giao thương liên vùng đang dần định hình vai trò trung tâm mới cho toàn khu vực Tây Nam Bộ.

Nằm ngay trung tâm phường Vị Tân, DIC Victory Cần Thơ (Khu dân cư thương mại Vị Thanh) được đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng phát triển này. Dự án sở hữu quy mô 83,46ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp hiện đại với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Giờ đây, dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị mới sở hữu hạ tầng đồng bộ và dư địa tăng trưởng lớn, DIC Victory Cần Thơ trở thành một tọa độ hấp dẫn tại trung tâm Cần Thơ Mới.

Với mức tài chính chỉ từ hơn 1 tỷ đồng, khách hàng đã có cơ hội sở hữu sản phẩm đất nền hoàn chỉnh pháp lý ngay tại trung tâm đô thị mới miền Tây. Nhờ lợi thế vị trí cùng tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai, nhiều khách hàng đã nhanh chóng lựa chọn sở hữu sản phẩm tại dự án như một kênh tích lũy tài sản bền vững và đón đầu cơ hội đầu tư.

Dự án còn được bảo chứng bởi Tập đoàn hơn 36 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, là một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều khu đô thị quy mô lớn tại TP.HCM, Đồng Nai, Phú Thọ… Đồng thời, doanh nghiệp liên tục nằm trong Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín Việt Nam suốt 5 năm liền.

Đồng hành cùng dự án, MS Real và DIC Resco giữ vai trò phát triển và phân phối chiến lược, góp phần đưa DIC Victory Cần Thơ tiếp cận đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khu vực miền Tây nhờ lợi thế am hiểu thị trường, năng lực triển khai bán hàng và hệ thống phân phối chuyên nghiệp.