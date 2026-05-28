Động thổ dự án khu nhà ở phức hợp gần 4.500 tỉ đồng ở TP Đồng Nai

Theo Minh Châu | 28-05-2026 - 05:23 AM | Bất động sản

Dự án có quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến cung cấp 2.820 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ trong tương lai

Sáng 27-5, tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bcons (Tập đoàn Bcons) tổ chức lễ động thổ Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Dự án có tổng đầu tư gần 4.500 tỉ đồng với quy mô gần 3 ha, được định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Với quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án dự kiến cung cấp 2.820 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án

Không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP Đồng Nai, Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp còn hướng đến việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, tiện nghi và gần gũi với nhu cầu thực của cư dân. Các tiện ích như nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe, mảng xanh nội khu và giao thông nội bộ được bố trí nhằm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt, với khoảng 7.730 m² cây xanh mặt đất, dự án góp phần tạo thêm những khoảng xanh cần thiết trong nhịp sống đô thị ngày càng năng động.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho biết Lễ động thổ Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp không chỉ là thời điểm khởi đầu của một công trình mới. Đây còn là dấu mốc thể hiện niềm tin của Bcons vào tương lai của TP Đồng Nai và cộng đồng cư dân sẽ hình thành nơi đây.

"Chúng tôi tin rằng, khi hoàn thành, Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp sẽ không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP Đồng Nai, mà còn góp phần làm đẹp thêm diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của cư dân và cùng thành phố viết tiếp hành trình phát triển trong giai đoạn mới - giai đoạn của tầm vóc mới, khát vọng mới và những cơ hội rộng mở hơn cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng" - ông Thạch nhấn mạnh.

