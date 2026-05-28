Sun Group “hiến kế” quan trọng cho TP.HCM

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư chiến lược đã đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, mở rộng không gian phát triển liên vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM.

Bên cạnh những định hướng chiến lược, vấn đề tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, đất đai và bất động sản cũng trở thành nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Liên quan đến thẩm quyền quy hoạch và đất đai, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đánh giá cao việc dự thảo cho phép HĐND TP.HCM được quyết định một số chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại khu vực TOD.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đề xuất mở rộng cơ chế này cho các nhà đầu tư chiến lược đối với những dự án có yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc đặc thù, qua đó tạo điều kiện hình thành các không gian đô thị hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Để xử lý “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sun Group đề nghị bổ sung các nhóm dự án thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào diện được triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đồng thời, TP.HCM cần có cơ chế cho phép thực hiện sớm công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đối với các dự án chiến lược trọng điểm.

Ở góc độ thu hút nhân lực và quản lý đô thị, Sun Group cũng kiến nghị cơ chế mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng thị thực có thời hạn không quá 5 năm, thẻ tạm trú không quá 10 năm đối với chuyên gia, nhà khoa học, lao động trình độ cao và người nước ngoài sở hữu nhà ở, công trình thương mại dịch vụ thuộc các dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Đáng chú ý, để tháo gỡ triệt để các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, doanh nghiệp đề xuất dự thảo luật cần cho phép HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết xử lý khó khăn trong trường hợp các luật, nghị quyết của Quốc hội chưa kịp sửa đổi, bổ sung và sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền tại phiên họp gần nhất.

Theo Sun Group, nếu thành phố được giao thẩm quyền xử lý nhanh các điểm nghẽn, pháp luật sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh.