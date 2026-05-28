Sắp thu hồi gần 100ha đất triển khai nhiều dự án quanh hồ Tây

Đình Phong | 28-05-2026 - 08:15 AM | Bất động sản

Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội, trên địa bàn phường Tây Hồ có 50 dự án thuộc diện thu hồi đất với hơn 96ha. Riêng dự án cầu Tứ Liên chiếm khoảng 24ha, lớn nhất trong danh mục.

Theo danh mục, trong số 50 dự án thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn phường Tây Hồ (Hà Nội) có 46 dự án sử dụng vốn ngân sách.

Trong đó, có 39 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, tập trung mạnh vào nâng cấp hạ tầng khu vực quanh hồ Tây và các phường Quảng An, Nhật Tân, Thụy Khuê (cũ).

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 96ha đất dự kiến thu hồi, riêng dự án cầu Tứ Liên có diện tích đất thu hồi lớn nhất, chiếm khoảng 24ha.

Hà Nội sắp thu hồi hơn 96ha đất để triển khai nhiều dự án từ hạ tầng giao thông, trường học đến công viên... quanh hồ Tây. Ảnh: Dương Triều.

Nhiều tuyến đường sẽ được mở mới, mở rộng như ngõ 11 Tô Ngọc Vân, ngõ 72 Thụy Khuê, tuyến đường ngõ 275 Âu Cơ, đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, tuyến từ ngõ 50 Đặng Thai Mai đến phố Quảng Khánh hay tuyến kết nối Đặng Thai Mai với phố Quảng Bá và đường Tây Hồ.

Đồng thời, nhiều dự án giao thông quan trọng khác cũng xuất hiện trong danh mục, như xây dựng cầu Tứ Liên, mở rộng đường Tô Ngọc Vân theo quy hoạch, tuyến đường ven hồ Tây từ chùa Kim Liên đến khách sạn Thắng Lợi hay tuyến từ số nhà 552 Lạc Long Quân đến Công viên nước Hồ Tây.

Cùng với hạ tầng giao thông, hồ Tây tiếp tục là trọng tâm chỉnh trang đô thị với loạt dự án cải tạo môi trường, bổ cập nước và xây dựng không gian công cộng.

Thành phố dự kiến triển khai loạt dự án như cải tạo môi trường hồ Quảng Bá, hồ Tứ Liên, xây dựng hạ tầng và vườn hoa hồ Đầm Bảy, bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây về hồ Sen, lắp đặt tuyến ống bổ cập nước hồ Tây đoạn từ Võ Chí Công đến phố Nhật Chiêu.

Ở lĩnh vực giáo dục, phường Tây Hồ dự kiến xây dựng Trường tiểu học Xuân La 2, trường THPT tại ô đất 2 THPT1/MN3 phường Nhật Tân cũ, đồng thời triển khai dự án Trường THCS tư thục Chìa Khóa Vàng theo hình thức vốn ngoài ngân sách.

Danh mục dự án mới đăng ký cũng đáng chú ý với nhiều tuyến đường tiếp tục được mở rộng tại Quảng An, Lạc Long Quân và Nguyễn Hoàng Tôn. Trong đó có tuyến ngõ 52 Tô Ngọc Vân, tuyến đường tiếp giáp phía sau trụ sở UBND phường Quảng An cũ đến ngõ 9 Đặng Thai Mai...

Với nhóm dự án ngoài ngân sách, đáng chú ý là dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với diện tích thu hồi dự kiến hơn 19ha.

Bên cạnh đó là dự án công viên cây xanh kết hợp nhà điều hành, tổ chức sự kiện phục vụ vui chơi giải trí công cộng tại tổ 24 cụm Tây Hồ.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa với diện tích khoảng 7,3ha theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn phường Tây Hồ.

Ba Đình dự kiến thu hồi 1ha ‘đất vàng’ để mở đường, cải tạo đô thị

Theo danh mục được phê duyệt, trên địa bàn phường Ba Đình dự kiến thu hồi khoảng 1ha đất để triển khai 12 dự án. Trong số này có 11 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án vốn ngoài ngân sách.

Trong đó, có 8 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 như: dự án mở rộng tuyến đường cuối phố Ngũ Xã thông ra phố Trấn Vũ; dự án Xây dựng, mở thông tuyến đường từ phố Quán Thánh đến phố Trấn Vũ qua ngõ 190-192 Quán Thánh, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm quận Ba Đình (cũ).

Một dự án hạ tầng đáng chú ý khác là cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây. Ngoài ra, có dự án cải tạo chung cư nguy hiểm tại số nhà 148-150 Sơn Tây...

Đình Phong

Tiền Phong

Nhiều người lo giá vàng tăng dựng đứng Vinhomes sẽ vỡ trận: Sếp Vinhomes khẳng định không mạo hiểm với vận mệnh của DN và chỉ thẳng lưu ý quan trọng với người tham gia

