Nóng như đổ lửa, công nhân vẫn bám trụ trên đại công trường
Giữa đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt 40 độ C, hàng trăm công nhân trên các công trường tại Hà Nội vẫn đội nắng làm việc để đảm bảo tiến độ dự án. Dưới nền bê tông hầm hập hơi nóng, những chai nước lạnh và vài phút nghỉ ngắn trở thành “liều giải nhiệt” giữa ngày hè bỏng rát.
Nóng như đổ lửa, công nhân vẫn gồng mình bám trụ trên công trường.
Nhiều ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc chìm trong đợt nắng nóng gay gắt. Ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, mặt đường và bê tông hấp thụ nhiệt khiến không khí càng thêm hầm hập, ngột ngạt.
Dù thời tiết khắc nghiệt, trên các công trường xây dựng tại Hà Nội, hàng trăm lao động vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ dự án.
Từ sáng sớm, tiếng máy cắt sắt, trộn bê tông, xe cơ giới đã vang lên khắp công trường Vành đai 2,5. Càng về trưa, hơi nóng từ mặt bê tông và sắt thép phả lên bỏng rát khiến việc lao động ngoài trời thêm vất vả.
Để chống chọi với cái nóng bỏng rát ngoài trời, công nhân phải mặc kín mít, thay phiên nghỉ ngắn dưới bóng râm và liên tục rửa mặt bằng nước để giữ tỉnh táo khi làm việc.
Tại khu vực giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 qua phường Yên Hòa, Khương Đình, nhiều công nhân vẫn liên tục làm việc giữa cái nắng gay gắt.
Mũ rộng vành, khăn kín mặt, áo chống nắng trở thành “lá chắn” quen thuộc của người lao động trên công trường những ngày nhiệt độ tăng cao.
“Những ngày này, chúng tôi vẫn bám trụ công trường 3 ca để kịp tiến độ được giao”, một công nhân thi công dự án Vành đai 1 chia sẻ.
Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhiều công trường đã điều chỉnh thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ giữa ca, bổ sung nước uống và khăn lạnh cho công nhân. Tuy nhiên, với đặc thù lao động nặng ngoài trời, nguy cơ kiệt sức và say nắng vẫn luôn hiện hữu.
Không chỉ con người, nhiều máy móc, thiết bị tại công trường cũng phải liên tục được phun nước để hạ nhiệt, đảm bảo vận hành ổn định giữa nền nhiệt cao kéo dài.
Giữa cái nóng hầm hập, những chai nước lạnh được chuyền tay vội vã để tiếp sức cho công nhân trước khi họ tiếp tục công việc.
"Làm ngoài trời mùa này cực lắm, có hôm đứng giữa trưa cảm giác như lửa phả vào người. Nhưng nghỉ thì không có thu nhập nên vẫn phải cố”, anh Nguyễn Văn Phi, công nhân thi công tại Hà Nội nói.
Tại công trường cầu Ngọc Hồi, nhiều kỹ sư và công nhân vẫn bám trụ giữa thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhịp thi công trên nhiều đại công trường của Thủ đô vẫn không ngừng nghỉ, tiến độ đô thị được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi giữa mùa hè khắc nghiệt.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nong-nhu-do-lua-cong-nhan-van-bam-tru-tren-dai-cong-truong-post1846607.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM