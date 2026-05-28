Rivea Residences trong dòng chảy tái cấu trúc đô thị Hà Nội

Trong bản đồ quy hoạch mới, những dự án nằm tại điểm giao giữa lõi đô thị hiện hữu, đại hạ tầng và hành lang sinh thái ven sông đang trở thành nhóm tài sản được thị trường đặc biệt chú ý.

Hà Nội "ấn nút" chu kỳ tái cấu trúc đô thị quy mô lớn

Ngày 13/5/2026, UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm - một dấu mốc được giới quy hoạch đánh giá như "bản thiết kế thế kỷ" cho quá trình tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới. Trong quy hoạch này, Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển chiến lược, đóng vai trò vừa là hành lang sinh thái trung tâm, vừa là trục kinh tế - thương mại - dịch vụ và không gian văn hóa sáng tạo mới của Thủ đô.

Đặc biệt, sau hơn 5 tháng khởi công, siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư gần 740.000 tỷ đồng đang dần định hình những cấu phần đầu tiên, tạo nền móng cho một cực phát triển mới phía Đông và phía Nam Hà Nội.

Song song với đó, ngày 19/5/2026, Hà Nội khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Tuyến đường dài hơn 36km, được quy hoạch 16 làn xe, kéo dài từ khu vực hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Công trình này được nhìn nhận như bước "đập thông" cửa ngõ phía Nam, mở ra khả năng kết nối nhanh hơn giữa lõi trung tâm Thủ đô với các vùng và tỉnh thành phía Nam. Khi hạ tầng được tăng cường, khu Nam Hà Nội có thêm lực đẩy để phát huy vai trò cửa ngõ năng động, vừa kết nối liên vùng, vừa mở rộng dư địa phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và không gian sống.

Thị trường bất động sản vì thế đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền về những quỹ đất nằm giữa lõi quy hoạch và các đại trục kết nối tương lai. Đây là cuộc đua sở hữu những "tọa độ chiến lược" có khả năng hưởng lợi bền vững từ tầm nhìn phát triển hàng trăm năm.

Rivea Residences - tọa độ sống song hành cùng tầm nhìn Hà Nội mới

Trong nhóm tọa độ ấy, Rivea Residences nổi lên như một điểm giao đáng chú ý tại Vĩnh Hưng - khu vực nằm ở ranh giới phát triển giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ quá trình tái cấu trúc hạ tầng phía Nam Hà Nội. Vị trí này giúp dự án kết nối thuận tiện với lõi đô thị hiện hữu, tiếp cận trục cảnh quan sông Hồng và đón nhịp chuyển động từ hệ thống đại hạ tầng đang được tăng tốc triển khai. Trong bối cảnh những quỹ đất nội đô ngày càng hữu hạn, các dự án nằm giữa trung tâm cũ và cực phát triển mới như Rivea Residences ngày càng cho thấy lợi thế về kết nối, chất lượng sống và dư địa gia tăng dài hạn.

Dự án được phát triển theo mô hình tháp đôi cao tầng, lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hồng với những đường cong mềm, các lớp ban công và mặt đứng xếp tầng giàu nhịp điệu. Hai tòa tháp kết nối bởi cầu Khởi Nguyên tại tầng 35, tạo nên điểm nhấn kiến trúc trên cao và mở ra không gian cộng đồng có tầm nhìn rộng về thành phố. Từ hình thái, tỷ lệ đến cách đối thoại với cảnh quan, Rivea Residences hướng tới một kiến trúc biểu tượng có sức sống trường tồn: hiện đại trong dáng hình, hài hòa trong cảnh quan và bền bỉ trong ký ức đô thị.

Bên cạnh kiến trúc, không gian sống xanh là một trụ cột quan trọng trong giá trị bền vững của Rivea Residences. Dự án được định hướng theo chứng chỉ EDGE - "tấm hộ chiếu xanh" của bất động sản thời đại mới, đồng thời sở hữu lợi thế đối diện công viên hồ sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha, gần hành lang sông Hồng và hệ cảnh quan xanh đa tầng. Ở những tầng cao, 8 khu vườn chủ đề được đan cài cùng hệ tiện ích mở, đưa cây xanh, ánh sáng và những khoảng nghỉ thư thái trở thành một phần tự nhiên trong đời sống thường ngày của cư dân.

Khi giáo dục, tiện ích và không gian sống được đặt trong cùng một hệ sinh thái, nơi ở không chỉ là điểm trở về mỗi ngày, mà còn trở thành nền tảng nuôi dưỡng chất lượng sống cho cả gia đình. Với trường Đoàn Thị Điểm nội khu, Rivea Residences đáp ứng một trong những ưu tiên lớn của các gia đình hiện đại: môi trường sống thuận tiện cho hành trình học tập và trưởng thành của con trẻ.

Rivea Residences hướng đến hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi các chủ nhân đồng điệu về tri thức, chuẩn sống và tầm nhìn dài hạn cùng hội tụ. Trong bối cảnh phía Nam Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của quy hoạch và hạ tầng, cộng đồng ấy có thể trở thành hạt nhân góp phần định hình một bản sắc sống mới: văn minh, bền vững và tiếp nối chiều sâu văn hóa của Thủ đô.

Khi quy hoạch và hạ tầng bước vào chu kỳ tăng tốc, giá trị bất động sản không chỉ nằm ở vị trí hiện tại, mà ở khả năng đồng hành với tương lai đô thị. Rivea Residences hiện diện như một tọa độ sống trong hành trình kiến tạo diện mạo Hà Nội mới, nơi tài sản an cư, chất lượng sống và giá trị dài hạn cùng được đặt trong một tầm nhìn bền vững.