BĐS trung tâm soi bóng sông Hàn: “Thỏi nam châm” hút dòng tiền đầu tư

Sông Hàn - trục giá trị định hình đẳng cấp đô thị Đà Nẵng

Quý I/2026, Đà Nẵng phục vụ hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,3 triệu lượt, tăng hơn 16%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khoảng 14.426 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn hành trình trải nghiệm của du khách tập trung tại khu vực trung tâm ven sông Hàn - nơi hội tụ các tuyến phố du lịch, nhà hàng, khách sạn cao cấp cùng chuỗi hoạt động giải trí về đêm. Dịp lễ 30/4 - 1/5/2026, nhiều khách sạn tại Đà Nẵng ghi nhận công suất phòng đạt khoảng 80%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao ven sông Hàn và trung tâm gần như kín phòng.

Hiệu ứng này sẽ càng lan tỏa khi thành phố bước vào mùa lễ hội. Trong đó, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) tiếp tục là "thỏi nam châm" hút khách trong mùa hè 2026. Riêng mùa DIFF năm 2025 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách/tháng, đẩy công suất khách sạn lên ngưỡng 100% trong nhiều đêm diễn. Những con số này cho thấy sông Hàn không chỉ là cảnh quan biểu tượng của Đà Nẵng, mà thực sự trở thành "trục dòng tiền" của đô thị du lịch, nơi hội tụ đồng thời dòng khách, dòng trải nghiệm và dòng bất động sản với khả năng sinh lời vượt trội.

Những sự kiện bùng nổ như DIFF biến sông Hàn thành "trục dòng tiền" đắc lợi của Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Tương tự các đô thị lớn trên thế giới như Paris hay London, nơi bất động sản ven sông luôn thuộc nhóm đắt giá bậc nhất, sông Hàn cũng đang từng bước thiết lập vai trò "lõi giá trị" của thành phố. Sức nóng này thể hiện trực diện qua mức chào bán 3.500 - 7.000 USD/m² của các dự án tại lõi trung tâm Đà Nẵng, cùng đà tăng giá bền vững 10 - 12%/năm theo CBRE Việt Nam. Trong bối cảnh quỹ đất hai bên bờ sông ngày càng cạn kiệt, mỗi sản phẩm ven sông không chỉ duy trì công suất khai thác ở mức đỉnh và liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, mà còn là khối tài sản truyền đời độc bản, bảo chứng cho vị thế độc tôn của chủ nhân tinh hoa.

"Điểm neo tài sản" của giới tinh hoa toàn cầu

Giới tinh hoa - bao gồm chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư và tầng lớp có tài sản lớn – luôn có "khẩu vị" rất đặc biệt. Họ thường ưu tiên những tọa độ hội tụ đồng thời ba yếu tố: vị trí trung tâm - cảnh quan đẹp - khả năng tạo dòng tiền. Tại Đà Nẵng, dải đất ven sông Hàn nghiễm nhiên trở thành lựa chọn không thể thay thế khi đáp ứng trọn vẹn bộ tiêu chí này.

Về vị trí, đây là vùng lõi kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch và các biểu tượng đô thị như Cầu Rồng hay Cầu Trần Thị Lý, giúp đảm bảo tính thanh khoản và giá trị sử dụng lâu dài. Về cảnh quan, yếu tố "view sông" thỏa mãn khát khao về một không gian sống tận hưởng, nâng tầm trải nghiệm cá nhân giữa nhịp phố thị. Và tiêu chí cuối cùng chính là bài toán kinh doanh. Nhờ nền tảng du lịch - sự kiện sầm uất, khu vực trung tâm sông Hàn duy trì hiệu suất khai thác vượt trội, tạo ra dòng tiền đều đặn. Khi cả ba yếu tố cùng hội tụ, bất động sản tại đây trở thành một "điểm neo tài sản" - nơi vừa đảm bảo giá trị tích lũy, vừa tạo ra dòng tiền bền vững.

Sun Symphony Residence - "điểm neo tài sản" hội tụ trọn vẹn bộ ba giá trị: vị trí lõi, cảnh quan độc bản và bài toán kinh doanh đắc lợi. Ảnh: Ánh Dương.

Nổi bật trong số ít dự án tại lõi trung tâm ven sông Hàn là là quần thể sống - nghỉ dưỡng - thương mại Sun Symphony Residence. Trong đó, tháp căn hộ Symphony 5 là "mảnh ghép cuối" hoàn thiện toàn bộ quần thể, thu hút sự chú ý của giới đầu tư sành sỏi.

Tọa lạc trên mặt đường Lê Văn Duyệt soi bóng sông Hàn, cư dân tòa tháp dễ dàng kết nối tới biển Mân Thái (3km), tổ hợp vui chơi giải trí Da Nang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km). Từ tọa độ trung tâm này, gần như toàn bộ quỹ căn Symphony 5 được thiết kế tối ưu tầm nhìn đa tầng. Khả năng thu trọn cùng lúc 5 mỹ cảnh gồm: sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố rực rỡ mang đến một đặc quyền thị giác hiếm có, qua đó xác lập giá trị khác biệt cho tài sản.

Đặc quyền thị giác hiếm có từ ban công tháp Symphony 5, thu trọn 5 mỹ cảnh danh tiếng của Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Không dừng lại ở vị trí hay tầm nhìn, Symphony 5 còn sở hữu hệ tiện ích "đo ni đóng giày" cho cộng đồng chuyên gia và cư dân quốc tế. Khác với mô hình căn hộ nghỉ dưỡng ngắn ngày, tòa tháp hướng tới thiết lập chuẩn sống lưu trú dài hạn với hệ thống 20 tiện ích nội khu: gym, spa, hồ bơi phong cách resort, kids club, cùng không gian tĩnh tại tại sân yoga và khu vườn trên cao ở tầng 27. Đặc biệt, bước chân ra khỏi tòa tháp là không gian sinh thái rộng tới 19.000m2, quy tụ công viên thể thao 10.000m2 mang dấu ấn của đơn vị thiết kế quốc tế EGO với hệ sân pickleball và bóng rổ tiêu chuẩn, công viên ven sông 4.000m2, công viên trung tâm 5.000m2 và bến du thuyền xa hoa.

Ở góc độ đầu tư, Symphony 5 còn được đánh giá cao nhờ cơ cấu sản phẩm bám sát nhu cầu khai thác thực tế. Với khoảng 60% quỹ căn là dòng studio, dự án đánh trúng nhu cầu thuê dài hạn khổng lồ từ tệp chuyên gia nước ngoài. Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đổ về Đà Nẵng không ngừng tăng trưởng, đây chính là sản phẩm chủ lực giúp nhà đầu tư duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức lý tưởng và tối ưu lợi nhuận cho thuê.

Căn hộ Symphony 5 đón trọn dòng khách quốc tế đang không ngừng tăng trưởng. Ảnh: Sun Property.

Giá trị của Symphony 5, tòa tháp cuối cùng của quần thể Sun Symphony Residence, càng được củng cố khi các tòa S1, S2, S3 kế cận đã lần lượt tiến hành bàn giao từ tháng 5, thừa hưởng nhịp sống sôi động của cả quần thể ngay khi đưa vào vận hành. Giữa thị trường ngày càng khan hiếm, căn hộ Symphony 5 là một trong những cơ hội hiếm hoi để sở hữu bất động sản giá trị đích thực ven sông Hàn.