Cao tốc miền Tây: Trạm dừng nghỉ Trung Lương - Mỹ Thuận chốt ngày cán đích, vốn đội lên gần 900 tỉ

cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư mới nhất do Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu ký, tổng vốn đầu tư của dự án được nâng từ 335 tỉ đồng lên 868 tỉ đồng. Trong đó, hơn 20% là vốn góp của nhà đầu tư, phần còn lại là vốn vay. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành.

Trạm dừng nghỉ Trung Lương - Mỹ Thuận chốt ngày cán đích, vốn đội lên gần 900 tỉ

Dự án được xây dựng đối xứng ở hai bên tuyến cao tốc tại Km78+220, thuộc ấp Phú Hòa, xã Mỹ Thành, Đồng Tháp. Việc tăng mạnh vốn đầu tư nhằm bổ sung hàng loạt hạng mục hiện đại, biến nơi đây thành tổ hợp dịch vụ quy mô lớn thay vì chỉ là điểm dừng nghỉ thông thường.

Đáng chú ý, kế hoạch triển khai được thiết kế theo kiểu “cuốn chiếu” để sớm đưa các dịch vụ cấp thiết vào hoạt động. Sau giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý từ quý IV/2025 đến quý III/2026, nhà đầu tư sẽ ưu tiên thi công thần tốc các hạng mục quan trọng nhất trong giai đoạn 1 như trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, nhà vệ sinh và khu thức ăn nhanh.

Đây được xem là bước đi cấp bách trong bối cảnh tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhiều năm qua thường xuyên rơi vào cảnh tài xế phải dừng xe tạm ven đường để giải quyết nhu cầu cá nhân do thiếu trạm dừng nghỉ đúng chuẩn.

Ngay sau khi các hạng mục cơ bản vận hành, giai đoạn 2 từ quý III/2026 đến quý III/2027 sẽ tiếp tục hoàn thiện nhà hàng, khu dịch vụ tổng hợp, nhà nghỉ, kho chứa hàng cùng các công trình kỹ thuật phụ trợ.

Không dừng ở chức năng nghỉ chân, dự án còn được định hướng theo xu thế giao thông xanh khi tích hợp hệ thống sạc pin xe điện công suất lớn, khu sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện. Bên cạnh đó, không gian quảng bá nông sản địa phương cũng sẽ được bố trí nhằm tạo đầu ra trực tiếp cho đặc sản miền Tây tiếp cận khách du lịch và người dân lưu thông trên tuyến.

Ngoài ý nghĩa thương mại, trạm dừng nghỉ còn đóng vai trò hỗ trợ an toàn giao thông khi được bố trí lực lượng cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu phục vụ toàn tuyến cao tốc.

Để đảm bảo dự án không tiếp tục chậm tiến độ, UBND tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhấn mạnh việc thi công đường kết nối phải đồng bộ với trạm dừng nghỉ, tránh tình trạng “trạm xây xong nhưng xe không thể vào”.