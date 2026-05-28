Việt Nam: Từ thị trường mới nổi đến điểm đến chiến lược của các ‘ông lớn’ hàng hiệu thế giới

Trong khi nhiều thị trường truyền thống đang chững lại hoặc bão hòa, Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược không thể bỏ qua của các ‘ông lớn’ hàng hiệu quốc tế trong phân khúc bất động sản (BĐS) hạng sang.

Theo báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills, Việt Nam hiện xếp thứ 4 thế giới về số lượng dự án BĐS hàng hiệu, với hơn 50 dự án được phát triển bởi 34 thương hiệu toàn cầu. Đây không phải là xu hướng ngẫu nhiên, mà là kết quả của những tính toán chiến lược sắc bén từ phía các thương hiệu.

Việt Nam đang tạo ra sức hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư chưa từng có

Việt Nam sở hữu lợi thế địa chính trị hiếm có mà ít quốc gia trong khu vực sở hữu: là cửa ngõ quan trọng của Đông Nam Á, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây, với bờ biển dài hơn 3.200km và vị trí trung tâm kết nối ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Từ đây, các thương hiệu toàn cầu có thể dễ dàng tiếp cận thị trường hơn 680 triệu dân ASEAN, đồng thời tận dụng Việt Nam như một căn cứ hậu phương chiến lược để mở rộng sang khu vực.

Bên cạnh đó, ba cực tăng trưởng Hà Nội – TP.HCM – Đà Nẵng đang đô thị hóa với tốc độ chóng mặt, tạo ra nhu cầu khổng lồ về không gian sống đẳng cấp quốc tế. Tầng lớp trẻ giàu có – những doanh nhân công nghệ, chủ doanh nghiệp thế hệ mới – ngày càng am hiểu và sẵn sàng chi trả cho các thương hiệu xa xỉ danh tiếng. Họ không chỉ mua nhà để ở, mà mua để khẳng định vị thế và đa dạng hóa tài sản.

Về chính sách, Việt Nam đang tạo ra sức hút mạnh mẽ chưa từng có. Luật Đầu tư 2025 (có hiệu lực từ tháng 3/2026), Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi đã loại bỏ đáng kể các rào cản hành chính, rút ngắn thủ tục cấp phép, tăng tính minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài. Cơ chế “xanh” (green channel) cho một số dự án chiến lược cùng chính sách thu hút FDI ngày càng cởi mở đã giúp dòng vốn ngoại vào bất động sản tăng mạnh.

Trong khi Hong Kong và Singapore đối mặt với chi phí đất đai đắt đỏ, tăng trưởng chậm lại và nguồn cung hạn chế, Việt Nam nổi lên như một lựa chọn cân bằng hoàn hảo: chi phí hợp lý hơn, tiềm năng sinh lời cao hơn, và động lực tăng trưởng bền vững. Theo Mordor Intelligence , thị trường bất động sản cao cấp (luxury residential) tại Việt Nam được dự báo CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) đạt 13,22% trong giai đoạn 2026-2031, đưa giá trị thị trường từ 3,42 tỷ USD lên 6,36 tỷ USD.

Thị trường bất động sản cao cấp (luxury residential) tại Việt Nam được dự báo đạt CAGR 13,22% trong giai đoạn 2026-2031.

Tăng trưởng tài sản và nhu cầu khẳng định đẳng cấp của người Việt bùng nổ

Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng bền vững nhất khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP những năm gần đây duy trì ổn định ở mức cao, thường xuyên đạt 6-8% và đặc biệt ghi nhận 7,83% trong quý 1/2026 – mức tăng cao nhất cho quý đầu năm trong 16 năm qua, theo Tổng cục Thống kê.

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế không chỉ thể hiện qua các chỉ số vĩ mô mà còn tạo ra một làn sóng gia tăng tài sản cá nhân chưa từng có. Theo Knight Frank Wealth Report 2026, Việt Nam hiện có khoảng 1.233 ultra-HNWI (cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên). Dự báo số lượng nhóm này sẽ tăng 59% trong giai đoạn 2026-2031, đạt gần 1.960 người, xếp thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng ultra-wealthy.

Đằng sau những con số ấn tượng là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một tầng lớp tinh hoa mới: các doanh nhân công nghệ, chủ chuỗi kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp FDI và thế hệ kế thừa giàu có. Khác với thế hệ trước chủ yếu tích lũy tài sản từ đất đai và sản xuất truyền thống, nhóm ultra-HNWI mới quan tâm sâu sắc hơn đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Chính vì vậy, họ không còn tìm kiếm một ngôi nhà đơn thuần để ở, mà đòi hỏi tài sản mang tính biểu tượng – những công trình được bảo chứng bởi thương hiệu toàn cầu, thiết kế theo chuẩn international branded residences trên thế giới, dịch vụ quản lý chuẩn 5-6 sao và cảm giác “thuộc về” cộng đồng đồng điệu tư duy và đẳng cấp sống. Bất động sản hàng hiệu (branded residences) chính là lựa chọn tối ưu, mang lại những giá trị cốt lõi: một địa chỉ định danh khẳng định vị thế xã hội của chủ sở hữu, nơi kiến tạo sản phẩm độc bản với đặc tính giới hạn, trải nghiệm sống đặc quyền và riêng tư, cùng những giá trị trao truyền mà BĐS thông thường không thể so sánh.

Sự bùng nổ về nhu cầu của nhóm khách hàng siêu giàu này đang trở thành động lực then chốt, khiến các thương hiệu hàng hiệu toàn cầu đẩy nhanh chiến lược hiện diện tại Việt Nam.

Thương hiệu quốc tế mở rộng dấu ấn mà không cần nguồn vốn khổng lồ

Đối với các thương hiệu toàn cầu, BĐS hàng hiệu chính là “công thức vàng” giúp họ hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam mà không phải bỏ ra khoản vốn đầu tư khổng lồ hay chịu rủi ro trực tiếp như mô hình sở hữu và vận hành truyền thống.

Thay vì tự xây dựng khách sạn hay căn hộ, các ông lớn như Marriott International, Ritz-Carlton, JW Marriott, Four Seasons hay Christie’s chỉ cần cấp phép thương hiệu, tham gia giám sát thiết kế, tiêu chuẩn hoàn thiện và quản lý vận hành. Đổi lại, họ thu về khoản phí nhượng quyền đáng kể cùng doanh thu royalty hàng năm ổn định, đồng thời nhanh chóng khẳng định vị thế tại một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Các dự án tiêu biểu như khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences Hanoi, dự án BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam - Grand Marina Saigon (nhà phát triển Masterise Homes) hay các dự án mang thương hiệu Christie’s đang chứng minh hiệu quả rõ nét của mô hình này. Những căn hộ và biệt thự mang thương hiệu quốc tế không chỉ là sản phẩm bất động sản, mà thực chất đang đại diện cho “lối sống thượng lưu”. Nhờ uy tín và chất lượng 5 sao được bảo chứng toàn cầu, người mua sẵn sàng chi trả premium 27-47% so với các dự án thông thường cùng phân khúc.

Ưu thế vượt trội nhất của BĐS hàng hiệu nằm ở tính thanh khoản và khả năng chống chịu tốt trước biến động thị trường. Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng và tìm kiếm tài sản an toàn, những dự án gắn liền với tên tuổi toàn cầu trở thành “safe haven” – tài sản trú ẩn đáng tin cậy, giúp duy trì và gia tăng giá trị dài hạn ngay cả trong giai đoạn thị trường đi xuống.

Đối với các thương hiệu toàn cầu, BĐS hàng hiệu chính là “công thức vàng” giúp họ hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam mà không phải bỏ ra khoản vốn đầu tư khổng lồ.

Bằng cách này, các thương hiệu không chỉ mở rộng dấu ấn mà còn xây dựng cộng đồng cư dân cao cấp, củng cố hình ảnh xa xỉ tại Việt Nam – thị trường đang chuyển mình từ “mới nổi” thành điểm đến chiến lược dài hạn tại Đông Nam Á. Theo đó, các dự án bất động sản hàng hiệu quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM đang trở thành tâm điểm, với tốc độ phát triển vượt trội cả về quy mô lẫn giá trị.

Các thương hiệu toàn cầu ngày càng coi Việt Nam không còn là thị trường mới nổi, mà là điểm đến chiến lược quan trọng và dài hạn trong bản đồ châu Á. Theo đó các chủ đầu tư nội địa cũng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, trên cơ sở hệ giá trị international branded residences trên thế giới, nâng tầm toàn bộ ngành BĐS Việt Nam. Và người mua cuối cùng là những người hưởng lợi lớn nhất: được sống trong không gian đẳng cấp quốc tế ngay tại quê nhà.

Với những tác động tích cực và sâu rộng này, có thể thấy rõ rằng các thương hiệu toàn cầu chọn Việt Nam vì đây là nơi hội tụ hoàn hảo giữa tăng trưởng kinh tế bền vững, nhu cầu khẳng định vị thế của giới tinh hoa và cơ hội sinh lời hấp dẫn. Đó không chỉ là một quyết định kinh doanh – mà là sự đặt cược chiến lược vào tương lai của một nền kinh tế đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.