Ba lần chuyển chủ đầu tư, hai dự án tái định cư vẫn dở dang

Không chỉ chậm tiến độ, nhiều hạng mục tại hai dự án đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp ngay khi chưa hoàn thiện, cả đại công trường hoang hóa giữa cỏ dại. Qua kiểm tra mới đây, hàng chục cây xanh trồng dọc các tuyến đường và công viên bị chết lâu ngày nhưng chậm được thay thế. “Tôi làm ruộng hay đi qua khu vực này, không hiểu sao công trình làm nhiều năm vẫn chưa xong. Đất đá còn ngổn ngang, đường chưa thảm nhựa hoàn chỉnh, hố ga thiếu nắp đậy nhan nhản, cây xanh thì chết khô mà không thấy thay thế”, ông Nguyễn Hưng, trú đường Sông Như Ý, phường An Cựu, phản ánh