Đang thu hồi gần 260ha đất của hơn 1.400 hộ dân ở Hải Phòng để phục vụ thi công siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới
Ngày 27/5, phường Lê Đại Hành tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất phục vụ Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại khu vực Cồn Vĩnh Trụ đợt 5.
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai trên cơ sở chủ trương thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua.
Theo HĐND thành phố Hải Phòng chấp thuận, tổng diện tích đất cần thu hồi để khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp thi công dự án là 315,1ha.
Phạm vi thu hồi nằm trên địa bàn phường Lê Đại Hành (trước đây là các phường Tân Dân, An Lạc, Đồng Lạc) và phường Trần Nhân Tông (gồm các phường Hoàng Tân, Hoàng Tiến và một phần của Văn Đức, thuộc thành phố Chí Linh trước đây).
Diện tích đất thu hồi nằm ở 3 khu vực: Khu vực cồn Vĩnh Trụ (bãi ngoài sông Kinh Thầy), phường Lê Đại Hành có diện tích thu hồi 257,1ha; khu vực cánh đồng Đông Mai (nằm trong đê sông Đông Mai), phường Trần Nhân Tông có diện tích thu hồi 35ha; khu vực đồi Hang Hổ (phần còn lại ngoài phần đã đấu giá năm 2022) ở phường Trần Nhân Tông có diện tích thu hồi 23ha.
Trong 3 khu vực trên, cồn Vĩnh Trụ là nơi có quy mô thu hồi lớn nhất. Theo thống kê tại phường Lê Đại Hành, khu vực Cồn Vĩnh Trụ hiện có hơn 1.400 hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 257,1 ha.
Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, trong hai ngày 27/5 và 28/5, phường Lê Đại Hành đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 5 cho các gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất tại khu vực Cồn Vĩnh Trụ.
Công tác chi trả được tổ chức tại nhà văn hóa tổ dân phố Trụ Thượng. Trong đợt 5, Hội đồng đã thực hiện chi trả cho 196 gia đình, cá nhân với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ lên tới gần 66 tỷ đồng.
Theo UBND phường Lê Đại Hành, sau 5 đợt, phường đã chi trả cho 576 tổ chức, gia đình, cá nhân với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Sân bay Gia Bình có tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, với quy mô khoảng 1.884 ha. Dự án được xây dựng đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.
