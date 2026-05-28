Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát muốn hoàn tất GPMB siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD trong chưa đầy 4 tháng nữa

Tú An | 28-05-2026 - 13:46 PM | Bất động sản

Liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát muốn bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trước ngày 25/9/2026.

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất tiến độ triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đề xuất, liên danh kiến nghị thành phố hoàn tất thẩm định, phê duyệt phương án vị trí, hướng tuyến theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Sau khi hoàn thiện quy hoạch 1/500, dự án sẽ được đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Cụ thể, liên danh đề xuất hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 5/7; hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần đất công, đất nông nghiệp nằm trong phạm vi tuyến trước ngày 20/9; đồng thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trước ngày 25/9.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, liên danh kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở phương án vị trí tuyến tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất. Đây được xem là nền tảng để triển khai đồng bộ các thủ tục ngay sau khi quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

Bên cạnh đó, liên danh cũng đề xuất giao UBND các phường, xã khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được tiến hành thủ tục quyết định thu hồi đất ngay sau khi kết thúc thời gian niêm yết phương án đối với phần diện tích không phải là đất ở.

Trước đó vào ngày 11/5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Dự án tại địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự kiến quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha gồm các cấu phần chính gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Hà Nội cho biết dự án chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng (chủ trương trước đó là khoảng 855.000 tỷ đồng).

Hà Nội cho biết tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038, trong đó giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án gồm trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng.

