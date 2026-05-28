Thông xe 20 km đầu tiên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Đoạn từ Km0+00 đến Km22+00, thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức thông xe, đưa vào khai thác.

Theo chủ đầu tư, phương án tổ chức giao thông trên đoạn tuyến đã được các đơn vị chức năng gồm Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III kiểm tra, góp ý hoàn thiện trước khi được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Đến nay, toàn bộ hạng mục trên đoạn tuyến dài khoảng 20km đã hoàn thành thi công, được nghiệm thu công trình xây dựng và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đánh giá đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Khi đi vào hoạt động, đoạn tuyến này sẽ kết nối quốc lộ 1 với cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại nút giao hoa thị (Km8+500). Đồng thời kết nối với quốc lộ 26 qua nút giao kim cương (Km20+300), góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục Đông - Tây của tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 10km còn lại của Dự án thành phần 1 đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác trong thời gian tới.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117km được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 lần lượt do UBND tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 6 (nay là Ban Quản lý dự án đường sắt) của Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ rút quãng đường di chuyển từ Khánh Hòa đi phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ 200km xuống còn 117km.