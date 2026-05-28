Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông xe 20 km đầu tiên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Theo Lữ Hồ | 28-05-2026 - 14:35 PM | Bất động sản

Sáng nay (28/5), cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Khánh Hòa chính thức đưa vào khai thác 20 km đầu tiên sau khi hoàn tất công tác nghiệm thu, bảo đảm điều kiện vận hành.

Đoạn từ Km0+00 đến Km22+00, thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức thông xe, đưa vào khai thác.

Theo chủ đầu tư, phương án tổ chức giao thông trên đoạn tuyến đã được các đơn vị chức năng gồm Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III kiểm tra, góp ý hoàn thiện trước khi được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Đến nay, toàn bộ hạng mục trên đoạn tuyến dài khoảng 20km đã hoàn thành thi công, được nghiệm thu công trình xây dựng và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đánh giá đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Khi đi vào hoạt động, đoạn tuyến này sẽ kết nối quốc lộ 1 với cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại nút giao hoa thị (Km8+500). Đồng thời kết nối với quốc lộ 26 qua nút giao kim cương (Km20+300), góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục Đông - Tây của tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 10km còn lại của Dự án thành phần 1 đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác trong thời gian tới.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117km được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 lần lượt do UBND tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 6 (nay là Ban Quản lý dự án đường sắt) của Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ rút quãng đường di chuyển từ Khánh Hòa đi phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ 200km xuống còn 117km.

Tăng tốc thực hiện cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hoàn thành toàn tuyến vào dịp 2/9/2026

Theo Lữ Hồ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc tái cấu trúc đô thị chưa từng có đang định hình BĐS Hà Nội, nhà đầu tư buộc phải nắm được những điều này

Cuộc tái cấu trúc đô thị chưa từng có đang định hình BĐS Hà Nội, nhà đầu tư buộc phải nắm được những điều này Nổi bật

Nhiều người lo giá vàng tăng dựng đứng Vinhomes sẽ vỡ trận: Sếp Vinhomes khẳng định không mạo hiểm với vận mệnh của DN và chỉ thẳng lưu ý quan trọng với người tham gia

Nhiều người lo giá vàng tăng dựng đứng Vinhomes sẽ vỡ trận: Sếp Vinhomes khẳng định không mạo hiểm với vận mệnh của DN và chỉ thẳng lưu ý quan trọng với người tham gia Nổi bật

Đang thu hồi gần 260ha đất của hơn 1.400 hộ dân ở Hải Phòng để phục vụ thi công siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới

Đang thu hồi gần 260ha đất của hơn 1.400 hộ dân ở Hải Phòng để phục vụ thi công siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới

13:52 , 28/05/2026
Hà Nội đề xuất thu thêm tiền với bất động sản trong khu vực TOD

Hà Nội đề xuất thu thêm tiền với bất động sản trong khu vực TOD

13:50 , 28/05/2026
Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát muốn hoàn tất GPMB siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD trong chưa đầy 4 tháng nữa

Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát muốn hoàn tất GPMB siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD trong chưa đầy 4 tháng nữa

13:46 , 28/05/2026
Rivea Residences trong dòng chảy tái cấu trúc đô thị Hà Nội

Rivea Residences trong dòng chảy tái cấu trúc đô thị Hà Nội

13:30 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên