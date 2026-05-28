TP HCM triển khai quy hoạch khu chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng, Khang Điền được giao lập quy hoạch
Khang Điền được giao lập quy hoạch đô thị và nông thôn đối với dự án chợ Gà, chợ Gạo tại phường Bến Thành và dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh (tứ giác Mả Lạng) tại phường Cầu Ông Lãnh.
- 28-05-2026Đang thu hồi gần 260ha đất của hơn 1.400 hộ dân ở Hải Phòng để phục vụ thi công siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới
- 28-05-2026Một xã của Hà Nội đã ban hành gần 14.000 thông báo thu hồi đất tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có sân vận động lớn nhất hành tinh do Vingroup đầu tư
- 28-05-2026Việt Nam sở hữu một đại lộ đô thị rộng tới 10 làn xe: Nơi hội tụ hàng loạt bất động sản đình đám, có dự án chung cư giá nơi lên tới hơn 500 triệu đồng/m2
UBND TPHCM mới đây ban hành văn bản chỉ đạo về quy hoạch liên quan dự án chợ Gà, chợ Gạo, phường Bến Thành và dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh (tứ giác Mả Lạng), phường Cầu Ông Lãnh.
Sở Xây dựng được giao xác định ranh giới thực hiện dự án để trình thành phố xem xét. Sau đó, chính quyền hai phường Bến Thành và Cầu Ông Lãnh sẽ đo đạc, xác định diện tích, chuẩn bị các bước thu hồi đất, cũng như phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.
UBND TP.HCM giao cho Công ty Khang Điền được lập quy hoạch cho hai khu vực trên. Việc doanh nghiệp được giao lập quy hoạch không đồng nghĩa việc họ được chọn làm chủ đầu tư hay chấp thuận nội dung quy hoạch của dự án.
Khu tứ giác Mả Lạng hay còn gọi là khu Nguyễn Cư Trinh, nằm trong phạm vi bốn tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh. Từ năm 2000, khu đất này đã được đưa vào diện quy hoạch giải tỏa, cải tạo đô thị nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai.
Theo đề xuất của cơ quan chức năng, khu Mả Lạng và chợ Gà - chợ Gạo được nghiên cứu triển khai theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 4 ha, với vốn đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng, chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trong đó, khu Mả Lạng có khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất thuộc diện chỉnh trang, với 943 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp. Dự án dự kiến phát triển chung cư nhà ở xã hội trên diện tích khoảng 3,61 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.
Còn khu chợ Gà - chợ Gạo nằm trong phạm vi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin, thuộc phường Bến Thành. Đây là khu chợ truyền thống tồn tại từ trước năm 1975, nhưng đã xuống cấp. Khu vực này có khoảng 238 hộ dân bị ảnh hưởng cùng hơn 220 sạp chợ. Theo định hướng, dự án sẽ phát triển nhà ở xã hội kết hợp tái định cư tại chỗ với tổng vốn khoảng 1.100 tỷ đồng.
Nhịp sống thị trường