Đà Nẵng ban hành đơn giá bồi thường mới

Ngày 28/5, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng, mồ mả và các hạng mục liên quan khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Quyết định được xem là bước đi nhằm minh bạch hóa việc tính toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong các dự án giải phóng mặt bằng, lĩnh vực vốn lâu nay thường phát sinh nhiều vướng mắc và tranh cãi.

Theo quy định mới, đơn giá bồi thường được áp dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản gắn liền với đất bị thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai 2024.

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan Nhà nước thực hiện công tác bồi thường, người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản trên đất và các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ, tái định cư. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2026 và thay thế Quyết định số 49/2025/QĐ-UBND trước đó.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước thời điểm quyết định mới có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án cũ. Những trường hợp chưa phê duyệt sẽ áp dụng đơn giá mới.

Điểm đáng chú ý của quyết định lần này là việc công bố chi tiết đơn giá bồi thường đối với từng loại nhà ở, căn cứ theo kết cấu xây dựng và vật liệu sử dụng.

Theo bảng giá, nhà trệt có móng đá hộc, mái ngói, tường xây, nền xi măng với chiều cao khoảng 3,3m được bồi thường khoảng 2,9 triệu đồng/m².

Nhà trệt khung bê tông cốt thép, mái ngói cao 3,6 m có mức bồi thường khoảng 3,8 triệu đồng/m².

Các loại nhà kiên cố hơn như nhà một tầng có đơn giá khoảng 4,7 triệu đồng/m²; nhà từ hai tầng trở lên dao động khoảng 5 - 5,16 triệu đồng/m² tùy kết cấu và vật liệu xây dựng.

Ngoài nhà ở chính, nhiều công trình phụ như nhà khung gỗ, mái tôn và các hạng mục xây dựng khác cũng được đưa vào danh mục tính bồi thường với mức giá riêng.

Theo quy định, diện tích tính bồi thường đối với nhà nhiều tầng được xác định bằng diện tích tầng một cộng tổng diện tích sàn các tầng phía trên. Ban công được tính bằng 50% diện tích theo đơn giá nhà bê tông.

Trường hợp chiều cao thực tế của công trình chênh lệch so với tiêu chuẩn trong bảng giá thì mức bồi thường sẽ được điều chỉnh tương ứng, cứ mỗi 10cm tăng hoặc giảm sẽ tính thêm hoặc trừ phần giá trị tương ứng.

Bên cạnh giá trị nhà ở và công trình xây dựng, việc bồi thường đất thu hồi sẽ căn cứ theo bảng giá đất cụ thể từng khu vực do UBND thành phố ban hành.

Theo đó, giá đất sẽ được xác định theo vị trí, mục đích sử dụng và khu vực thực tế. Trong đó, đất ở đô thị tại một số vị trí có thể được bồi thường lên tới hàng chục triệu đồng/m², trong khi đất vườn, đất nông nghiệp có mức thấp hơn đáng kể.

Theo chính quyền TP. Đà Nẵng, việc ban hành bộ đơn giá mới nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và người dân dễ dàng xác định mức bồi thường khi triển khai các dự án thu hồi đất.