Cơ chế đặc khu sắp kích hoạt tại Vân Đồn, đâu là tâm điểm đón sóng?

Trong tâm điểm đó, tòa căn hộ cao cấp Vân Bay thuộc đại đô thị Phương Đông Wonder Island nổi lên như lựa chọn đón đầu cơ chế đặc khu với lợi thế sở hữu lâu dài và tiềm năng khai thác du lịch – nghỉ dưỡng.

Vân Đồn đón "cú hích" đặc khu - Kích hoạt làn sóng đầu tư quy mô lớn

Trên thế giới, nhiều đặc khu kinh tế từng chuyển mình ngoạn mục nhờ cơ chế ưu đãi thuế và chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ. Thâm Quyến từ làng chài nhỏ trở thành "Thung lũng Silicon" của châu Á, Incheon vươn lên thành "Trung tâm Logistics xứ Hàn" là minh chứng rõ nét cho sức bật của các cực tăng trưởng được trao cơ chế vượt trội.

Tại Việt Nam, Vân Đồn đang đứng trước vận hội lớn khi dự thảo cơ chế đặc thù (cập nhật 02/04/2026) mở ra những ưu đãi "vượt khung" chưa từng có. Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân được đề xuất giảm 50% trong suốt 10 năm cho đội ngũ chuyên gia và nhân sự chất lượng cao. Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn 10% trong 15 năm, đi kèm chính sách miễn 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, miễn thị thực 6 tháng cho người nước ngoài. Đây chính là "vùng xanh tài chính" giúp Vân Đồn thu hút các siêu dự án quy mô lớn, nổi bật là khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino với vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD.

Sức hút của đặc khu còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ định hướng của Chính phủ đưa Quảng Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển theo mô hình đô thị xanh đa trung tâm. Trong đó, Vân Đồn giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế chiến lược của toàn vùng.

Vân Đồn hiện sở hữu vị thế vô tiền khoáng hậu khi là tâm điểm hội tụ của 4 loại hình giao thông chiến lược: Đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không. Trong đó phải kể đến bến cảng quốc tế Ao Tiên; hệ thống cao tốc và đường bao biển đồng bộ; sân bay quốc tế Vân Đồn; hệ thống đường sắt tốc độ cao 350km/h Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng sẽ là những bệ phóng mạnh mẽ đưa Vân Đồn "cất cánh" trở thành trung tâm Logistic và du lịch nghỉ dưỡng quốc tế của miền Bắc.

Với hàng loạt lực đẩy từ cơ chế đặc khu, hạ tầng tỷ đô và dòng vốn quốc tế, đây được xem là thời điểm vàng để nhà đầu tư đi trước một bước, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới tại Vân Đồn.

Vân Bay – Định hình chuẩn sống Wellness giữa cực tăng trưởng mới

Khi Vân Đồn dần hình thành diện mạo của một trung tâm giao thương – du lịch quốc tế mới, thị trường cũng bắt đầu xuất hiện những tài sản có khả năng đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn. Trong đó, Vân Bay nổi lên như một biểu tượng sống mới, sở hữu lợi thế hiếm có về vị trí, pháp lý và mô hình Wellness tại tâm điểm đặc khu tương lai.

Vân Bay - Tòa căn hộ chuẩn sống Wellness tiên phong tại Đặc khu Vân Đồn

Tòa căn hộ Vân Bay tọa lạc tại vị trí "trái tim" của đại đô thị Phương Đông Wonder Island 171ha, với quy mô 30 tầng nổi, 4 tầng thương mại dịch vụ và 2 tầng hầm, dự án giới thiệu ra thị trường 500 căn hộ cao cấp.

Lấy cảm hứng từ những dải mây bồng bềnh giữa vịnh biển, Vân Bay sở hữu thiết kế mềm mại với các đường cong uyển chuyển, được bao phủ bởi hệ kính Low-E 2 lớp cao cấp giúp cách âm, cách nhiệt hiệu quả. Đặc biệt, kiến trúc 3 cánh hoa độc đáo giúp Vân Bay sở hữu dấu ấn thẩm mỹ khác biệt cùng tầm nhìn tối ưu với 99% căn hộ sở hữu view trực diện vịnh Bái Tử Long tuyệt mỹ.

Sảnh tòa căn hộ Vân Bay

Vân Bay tiên phong kiến tạo mô hình "Căn hộ chăm sóc sức khỏe" tiên phong tại Vân Đồn, với hệ tiện ích trị liệu cao cấp: khoáng nóng Onsen Sky-high, hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe toàn diện tại nhà, bệnh viện Quốc tế Phương Đông và hệ sinh thái 100+ tiện ích vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng ngay tại nội khu dự án.

Dự án sở hữu đa dạng loại hình căn hộ từ Studio, 1PN, 1PN+, 2PN, Penhouse có diện tích từ 26,2m2 - 327m2 cùng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp từ các thương hiệu nội thất hàng đầu như Bosch, Toto, Inax, Panasonic…

Hiện tại, Vân Bay đang được giới thiệu ra thị trường mới mức giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng/căn, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu tới 9% cho khách hàng thanh toán sớm và cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe ô tô VinFast VF MPV7 trị giá lên đến hơn 800 triệu đồng dành cho khách hàng may mắn.

Đặc biệt, Vân Bay là tòa căn hộ tiên phong tại Vân Đồn sở hữu pháp lý lâu dài, yếu tố bảo chứng cho tiềm năng tích sản bền vững và dư địa tăng giá trong dài hạn. Trong bối cảnh các cơ chế ưu đãi về thuế, thị thực và thu hút chuyên gia quốc tế tại đặc khu Vân Đồn đang dần được hoàn thiện, Vân Bay được kỳ vọng sẽ đón trọn nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê, mở ra lợi thế sinh lời hấp dẫn cho chủ sở hữu.

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020