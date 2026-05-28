Gã khổng lồ Aedas và tham vọng kiến tạo "ngọn hải đăng" mới của Vũng Tàu

Tinh thần ấy tại Beacon Tower thuộc Blanca City là câu chuyện về "hải trình thịnh vượng" – từ dấu ấn thương cảng Vũng Tàu xưa đến hình ảnh một đô thị biển hiện đại, phồn vinh.

Ông Miguel Falcao Fernandes, Giám đốc điều hành Aedas, cùng đội ngũ cộng sự đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu sắc lịch sử hàng hải và dòng chảy văn hóa Vũng Tàu. Chuyển hóa lịch sử thành những đường nét tinh khôi bên bờ Bãi Sau, Beacon Tower tại Blanca City kỳ vọng vẽ nên biểu tượng mới cho Vũng Tàu.

Ông Miguel Falcao Fernandes, Giám đốc điều hành Aedas. Ảnh: Ánh Dương

Thưa ông, đâu là cảm hứng kiến trúc chủ đạo khi Aedas thiết kế dự án Beacon Tower?

Chúng tôi tin rằng kiến trúc nên bắt nguồn từ "linh hồn" của nơi chốn, biến câu chuyện địa phương thành ngôn ngữ thiết kế đương đại. Đồng thời lồng ghép các nguyên tắc bền vững ngay từ khi bắt đầu. Đối với Blanca City, cách tiếp cận này đồng điệu với tầm nhìn của Sun Group trong việc kiến tạo những công trình bắt rễ từ văn hóa Việt Nam và bản sắc vùng miền.

Vũng Tàu sở hữu lịch sử hàng hải phong phú. Là một kiến trúc sư người Bồ Đào Nha, dự án này mang đến cho tôi kết nối cá nhân đầy cảm xúc. Đường bờ biển nơi đây gắn liền hành trình của các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha thế kỷ 16-17 và câu chuyện nhà thơ vĩ đại Luís de Camões sống sót sau vụ đắm tàu khi đang nỗ lực bảo vệ bản thảo thi phẩm Os Lusíadas. Tinh thần hàng hải tự do ấy chính là nguồn cảm hứng quan trọng cho dự án.

Từ di sản đó, ngọn hải đăng Vũng Tàu xây dựng năm 1862 trở thành cảm hứng chủ đạo. Chúng tôi tái hiện hình ảnh này vào kiến trúc Beacon Tower bằng ngôn ngữ đương đại. Thông qua hình khối điêu khắc thanh thoát cùng hệ thống ánh sáng nghệ thuật ở đỉnh tháp, tòa tháp kết nối quá khứ hàng hải huy hoàng với những khát vọng tương lai.

Cấu trúc khối nhà được phát triển để phá vỡ sự đơn điệu thường thấy ở các thiết kế cao tầng dạng khối thẳng, tạo ra một nhóm tháp sinh động và luôn thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn, điều kiện ánh sáng và thời điểm trong ngày.

Các tòa tháp Beacon Tower khắc họa biểu tượng hải đăng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Trong bức tranh tổng thể bên cạnh các tòa tháp hình cánh buồm Blanca, Beacon Tower hiện diện như một ngọn hải đăng đương đại – biểu tượng đại diện cho khát vọng chuyển mình của đô thị và một thế hệ mới của lối sống ven biển.

Các giải pháp thiết kế trong môi trường biển không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn phản ánh triết lý phát triển bền vững. Aedas đã theo đuổi triết lý này tại Blanca City như thế nào?

Tại Blanca City, trung tâm của bền vững đó là con người. Chúng tôi tối ưu hóa hướng nắng, gió nhờ thiết kế mặt đứng tinh tế, ban công lùi sâu và hệ thống vật liệu cách nhiệt, chống nóng tối ưu phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Quy hoạch của dự án cũng ưu tiên các tuyến dạo bộ rợp bóng cây kết nối liền mạch ra biển, giúp cư dân dễ dàng chạm vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng lối sống khỏe mạnh lâu dài.

Thưa ông, bộ sưu tập căn hộ Duplex là dòng sản phẩm nổi bật. Kiến trúc dòng căn hộ này có gì đặc biệt?

Với tổ hợp tháp căn hộ Beacon Tower, tham vọng của chúng tôi là đưa toàn bộ những dịch vụ cao cấp nhất vào ngay trong lòng tòa tháp, tạo ra khái niệm "resort trong tòa tháp". Cư dân được thụ hưởng trọn vẹn hồ bơi vô cực, vườn trên cao, sky lounge, phòng gym, cùng sân tennis và padel ngay thềm nhà. Quy hoạch chú trọng sức khỏe này khuyến khích hoạt động ngoài trời, thư giãn thể chất và tinh thần giữa tầm nhìn biển bao quát, kiến tạo một hệ sinh thái sống trọn vẹn và thiết lập chuẩn sống ven biển mới.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn "kép" đắt giá. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Tọa lạc tại đỉnh tháp – tầng "hải đăng" cao nhất của tòa nhà – căn hộ Duplex đại diện cho trải nghiệm sống cao cấp nhất.

Tầm nhìn bao quát trở thành yếu tố chủ đạo của thiết kế. Khu vực phòng khách thông tầng, hệ kính tràn và những ban công rộng rãi tối đa hóa ánh sáng tự nhiên, thông gió và tầm nhìn. Giống như tầm quét xoay vòng của ngọn hải đăng, mỗi căn duplex đều thu trọn nhiều góc nhìn ra đại dương, đường chân trời và cảnh quan xung quanh, tạo ra trải nghiệm thị giác thay đổi suốt đêm ngày. Mối quan hệ bền chặt với đường chân trời mang lại cho các căn hộ giá trị về mặt tinh thần và khát vọng sống độc đáo.

Ngoài sắc trắng đặc trưng của các tòa nhà, khách hàng thường rất quan tâm đến mảng xanh. Theo ông, mảng xanh cùng nét văn hóa bản địa đã được lồng ghép như thế nào trong dự án?

Sắc trắng Blanca City lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa các nền văn hóa ven biển nổi tiếng, phản chiếu ánh nắng, hòa lẫn với đường chân trời biển để tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng vượt thời gian. Còn sắc xanh thiên nhiên đến từ ý tưởng quy hoạch 9 công viên chủ đề liên hoàn, chảy tràn hướng ra mặt nước để mảng xanh luôn hiện diện trước thềm nhà. Mỗi cư dân được chăm chút, hỗ trợ đa dạng hoạt động từ chăm sóc sức khỏe đến thư giãn.

Không gian xanh, tiện ích được phủ rộng khắp đại đô thị Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đặc biệt, huyền thoại Cá Ông – biểu tượng bảo hộ của người dân biển Vũng Tàu – được lồng ghép tinh tế vào sự uyển chuyển của hình khối cảnh quan, mặt nước và hành trình trải nghiệm. Sự kết hợp mang lại chiều sâu văn hóa, cảm xúc, tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa Con người và Thiên nhiên.

Ông nhìn nhận như thế nào về sự hợp tác giữa Aedas và Sun Group trong việc nâng tầm chuẩn sống mới tại Vũng Tàu?

Sự hợp tác giữa hai đơn vị dựa trên khát vọng kiến tạo những điểm đến đạt chuẩn quốc tế và đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Blanca City là dấu ấn quan trọng, một không gian sống tích hợp hoàn chỉnh giữa kiến trúc, cảnh quan, sức khỏe và dịch vụ. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ định nghĩa lại tương lai của lối sống ven biển, góp phần đưa Vũng Tàu bứt phá thành trung tâm du lịch và dịch vụ tầm cỡ thế giới.

Xin cảm ơn kiến trúc sư!

Aedas là công ty kiến trúc và thiết kế quốc tế với quy mô toàn cầu, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo quốc tế và am hiểu sâu sắc về địa phương. Với đội ngũ 1.200 kiến trúc sư và chuyên gia làm việc tại các studio trên khắp thế giới, Aedas cam kết tạo ra những giải pháp thiết kế đẳng cấp, không chỉ chú trọng thẩm mỹ mà còn hài hòa với giá trị xã hội và bản sắc văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng mà công trình hiện diện.