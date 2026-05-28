Thêm 2 dự án bất động sản TPHCM được bán cho người nước ngoài

Theo Duy Quang | 28-05-2026 - 16:21 PM | Bất động sản

Dự án khu căn hộ Phú Hưng ở phường Chánh Hiệp do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ryby làm chủ đầu tư và khu chung cư thương mại và dự án dịch vụ hỗn hợp New Tech ở phường Phú Thuận do Công ty CP Đầu tư Xây dựng New Tech làm chủ đầu tư được cho phép bán cho người nước ngoài.

UBND TPHCM vừa công bố thêm danh sách 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, khu căn hộ Phú Hưng ở phường Chánh Hiệp do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ryby làm chủ đầu tư, khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp New Tech ở phường Phú Thuận do Công ty CP Đầu tư Xây dựng New Tech làm chủ đầu tư.

Từ năm 2025 đến nay, TPHCM đã 7 lần công bố danh mục dự án đủ điều kiện cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở với tổng số 133 dự án.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

TP HCM triển khai quy hoạch khu chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng, Khang Điền được giao lập quy hoạch

Đang thu hồi gần 260ha đất của hơn 1.400 hộ dân ở Hải Phòng để phục vụ thi công siêu dự án sân bay 5 sao top 10 thế giới

10.500 khách hàng mua nhà của Novaland nhận tin vui

