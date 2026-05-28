Hệ sinh thái trải nghiệm đêm tạo dòng tiền thực tại Sun Elite City

Kinh tế đêm – Đòn bẩy đưa du lịch vươn tầm

Những "thành phố không ngủ" như Singapore, Bangkok hay London cho thấy màn đêm không phải điểm kết của du lịch, mà là khởi đầu của những dòng doanh thu lớn. Việc phát triển hệ sinh thái kinh tế đêm bài bản giúp tối ưu giá trị điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng tầm sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tại Việt Nam, Sun Elite City đang kế thừa tư duy đó để tái định nghĩa khái niệm "đô thị du lịch". Không còn là những mảnh ghép rời rạc, dự án đã tạo nên một chuỗi trải nghiệm liên hoàn, nơi ánh đèn phố thị không bao giờ tắt để dòng chảy tiêu dùng không bị ngắt quãng. Đây là lời giải căn cơ cho nghịch lý mùa vụ của du lịch biển phía Bắc: khi các hoạt động trải nghiệm kéo dài xuyên đêm, thời gian lưu trú của du khách được tối ưu, từ đó gia tăng trực tiếp mức chi tiêu trên mỗi đầu người.

Chợ đêm VUI-Fest - một trong những "điểm chạm" kích thích chi tiêu và giữ chân du khách hiệu quả về đêm. Ảnh: Ánh Dương.

PGS.TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định: "Cách tiếp cận của những tập đoàn lớn như Sun Group tại Hạ Long rất hay ở chỗ khắc phục được tình trạng du lịch hay sinh sống theo mùa. Khi giải quyết được vấn đề mùa vụ, tạo ra tần số sống dày đặc và mọi người có cuộc sống tuyệt vời tại đây suốt bốn mùa, thì vấn đề bất động sản sẽ được giải quyết trên tinh thần rất khả thi và bền vững."

Sức sống này được bảo chứng bằng những con số ấn tượng từ thị trường Quảng Ninh: 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón 8,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 21.639 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong bức tranh tăng trưởng đó, Sun Elite City đóng vai trò là trung tâm dịch vụ cao cấp. Tại đây, chợ đêm VUI-Fest, các show diễn nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa thường nhật không chỉ là tiện ích, mà là những "cỗ máy" hút khách, giữ chân du khách bằng sự chuyên nghiệp và đa dạng dịch vụ.

Trải nghiệm giải trí đỉnh cao về đêm là "thỏi nam châm" kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Ảnh: Ánh Dương.

Anh Minh Quân, du khách thường xuyên đến Bãi Cháy, chia sẻ: "Trải nghiệm tại đây đã thay đổi rõ rệt. Gia đình tôi có thể vui chơi, dạo chợ đêm, xem pháo hoa trong không gian quy hoạch bài bản, sôi động nhưng văn minh. Đây là điểm khác biệt hiếm có ở miền Bắc, giúp những kỳ nghỉ cuối tuần trở nên trọn vẹn hơn cho cả gia đình."

Công thức sinh lời từ tư duy quy hoạch "All-in-one" đẳng cấp

Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, giá trị bất động sản luôn gắn liền với năng lực vận hành. Một dự án chỉ thực sự tạo ra dòng tiền khi nó duy trì được lưu lượng khách ổn định. Với quy mô 324ha, Sun Elite City được quy hoạch theo mô hình tích hợp – nơi mọi nhu cầu từ lưu trú, kinh doanh, mua sắm đến giải trí được kết nối bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Không dừng lại ở tiện ích, Sun Elite City còn hợp tác cùng đơn vị quy hoạch hàng đầu thế giới KPF (Kohn Pedersen Fox) để kiến tạo nên những công trình mang tính biểu tượng, hài hòa giữa bản sắc địa phương và tiêu chuẩn quốc tế.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tập đoàn Sun Group đã bền bỉ kiến tạo nên hệ sinh thái đẳng cấp. Đại diện Sun Property khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một hệ sinh thái sống động, nơi cư dân và du khách được thụ hưởng nhịp sống hiện đại, còn nhà đầu tư sở hữu tài sản có giá trị khai thác thương mại cao. Mỗi công trình tại Sun Elite City đều được thiết kế tỉ mỉ để đảm bảo tính kết nối, biến mỗi điểm chạm thành cơ hội sinh lời. Từ các dãy phố thương mại sầm uất đến căn hộ Sun Centro Town, tất cả đều nằm trong bán kính kết nối hoàn hảo với cảng tàu khách quốc tế và quảng trường lễ hội".

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cửa ngõ đón trọn dòng khách ngoại quốc cao cấp đổ về Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương.

Giải pháp tài chính và cơ hội cho nhà đầu tư tiên phong

Để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, Sun Elite City mang đến lộ trình tài chính ưu việt, cho phép chủ sở hữu bất động sản hiện thực hóa lợi nhuận ngay khi bàn giao nhà. Với chính sách giãn tiến độ thanh toán, chủ đầu tư đã tạo ra một "vùng đệm" tài chính an toàn, giúp nhà đầu tư giảm thiểu áp lực vốn, tập trung nguồn lực vào hoạt động vận hành dịch vụ ngay bước đầu tiên. Đây không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà là chiến lược đồng hành để nhà đầu tư tự tin nắm bắt cơ hội kinh doanh trong giai đoạn tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh.

Sở hữu bất động sản tại Sun Elite City là nắm giữ "tài sản lõi" đón đầu làn sóng tăng trưởng du lịch của Quảng Ninh. Ảnh: Sun Property.

Trong dài hạn, cùng với sức hút từ mô hình đô thị lễ hội vận hành quanh năm, hạ tầng kết nối của Quảng Ninh sẽ là yếu tố cộng hưởng tích cực cho giá trị khu vực. Nhắc tới kỳ vọng về tuyến đường sắt tốc độ cao, TS Trần Đình Thiên từng ví von rằng khi kết nối được rút ngắn mạnh mẽ, "Hạ Long cũng gần Hà Nội hơn cả Hà Nội. Lúc đó, với nhịp sống dày đặc quanh năm, thì giá trị bất động sản khả thi hơn rất nhiều."

Khi Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhu cầu về một không gian sống đẳng cấp và một tọa độ kinh doanh sôi động sẽ càng trở nên cấp thiết. Đầu tư vào Sun Elite City là đón đầu "nền kinh tế không ngủ". Với những nhà đầu tư có tầm nhìn, đây chính là "suất vé hạng thương gia" để cùng đi trên chuyến tàu tăng trưởng của du lịch Việt Nam trong thập kỷ mới.