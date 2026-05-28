Bất động sản nghỉ dưỡng: Xu hướng giữ giá bền vững trong chu kỳ mới

Trong đó, mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp khoáng nóng và trị liệu được xem là xu hướng nổi bật của thị trường cao cấp.

Bất động sản sức khỏe trở thành xu hướng dài hạn

Sau giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng, tâm lý của nhóm khách hàng trung – thượng lưu đang có sự dịch chuyển rõ nét. Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí hay tiềm năng tăng giá ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư bắt đầu ưu tiên những sản phẩm mang giá trị sử dụng thực tế, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Trên thế giới, mô hình "wellness real estate" – bất động sản sức khỏe – đã hình thành từ nhiều năm và phát triển mạnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay các quốc gia châu Âu. Điểm chung của dòng sản phẩm này là đề cao yếu tố thiên nhiên, môi trường sống xanh, không gian trị liệu và khả năng nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, đây là phân khúc có tính bền vững cao bởi nhu cầu sống khỏe và cân bằng tinh thần ngày càng trở thành ưu tiên lâu dài của tầng lớp có tiềm lực tài chính. Khác với các xu hướng mang tính thời điểm, giá trị của bất động sản sức khỏe gắn trực tiếp với nhu cầu thiết yếu của con người.

Không gian sống tại Kodani hội tụ ba giá trị cốt lõi: Onsen tại gia, thiên nhiên và khoáng nóng.

Thiên nhiên, khoáng nóng và trị liệu là "tài sản" khó thay thế

Một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cho dòng bất động sản nghỉ dưỡng sức khỏe nằm ở tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên. Những dự án sở hữu khoáng nóng, hệ sinh thái lớn hay môi trường biệt lập thường không dễ nhân rộng, qua đó tạo nên giá trị riêng cho sản phẩm.

Đặc biệt, khoáng nóng được xem là nguồn tài nguyên có tính trị liệu cao, gắn liền với xu hướng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh tại châu Á. Tại Nhật Bản, văn hóa Onsen từ lâu đã trở thành một phần trong đời sống thường nhật, không chỉ phục vụ thư giãn mà còn hỗ trợ phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần.

Xu hướng này hiện cũng đang xuất hiện rõ nét tại Việt Nam, khi nhiều khách hàng tìm kiếm second home hoặc không gian nghỉ dưỡng dài ngày có khả năng chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Thay vì một nơi lưu trú ngắn hạn, bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng được kỳ vọng trở thành "ngôi nhà thứ hai" để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và duy trì chất lượng sống.

Chính điều đó khiến các dự án tích hợp yếu tố thiên nhiên – khoáng nóng – trị liệu được đánh giá ít chịu tác động hơn trước những biến động ngắn hạn của thị trường, bởi giá trị khai thác không chỉ nằm ở đầu tư mà còn ở nhu cầu sử dụng thực tế.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, Kodani hướng tới giá trị của một "second home" giúp cân bằng cuộc sống và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Kodani Onsen Royal Village và hướng phát triển nghỉ dưỡng sức khỏe

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm nghỉ dưỡng có chiều sâu trải nghiệm, Kodani Onsen Royal Village được xem là một trong những mô hình phát triển theo định hướng wellness living tại miền Bắc.

Là phân khu biệt thự Onsen phong cách Hoàng gia Nhật Bản thuộc quần thể Vườn Vua Resort & Villas (Xã Tu Vũ- tỉnh Phú Thọ), dự án được định vị theo tinh thần nghỉ dưỡng trị liệu và sống hòa hợp với thiên nhiên.

Khác với mô hình nghỉ dưỡng truyền thống, Kodani Onsen Royal Village phát triển trải nghiệm Onsen tại gia khi nguồn khoáng nóng được dẫn trực tiếp tới từng căn biệt thự. Điều này giúp chủ nhân có thể sử dụng khoáng nóng như một phần của nhịp sống thường nhật, thay vì chỉ trải nghiệm tại khu tiện ích chung.

Dự án đồng thời sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn với cảnh quan Đầm Sen Bạch Thủy cùng chuỗi tiện ích như khu Onsen, xông hơi, bể sục, trà đạo, vườn thiền, hồ cá Koi và các không gian thư giãn mang đậm tinh thần Nhật Bản.

Trong bối cảnh nhu cầu sống khỏe và nghỉ dưỡng dài hạn tiếp tục gia tăng, các mô hình bất động sản gắn với thiên nhiên và trị liệu như Kodani Onsen Royal Village đang được xem là hướng phát triển có tính bền vững của thị trường nghỉ dưỡng cao cấp – nơi giá trị không chỉ đến từ tài sản sở hữu, mà còn nằm ở chất lượng sống và khả năng chăm sóc sức khỏe lâu dài cho chủ nhân.