10.500 khách hàng mua nhà của Novaland nhận tin vui

Tập đoàn Novaland vừa công bố những bước tiến pháp lý mới tại hai dự án bất động sản trọng điểm tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, gồm dự án The Grand Manhattan tại số 100 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh và dự án Golden Mansion tại số 119 Phổ Quang, phường Đức Nhuận.

Đối với dự án The Grand Manhattan, UBND TPHCM đã có kết luận về nghĩa vụ tài chính của dự án. Theo đó, dự án thực hiện xuyên suốt chủ trương, đảm bảo tái định cư tại chỗ cho người dân và không thay đổi ranh dự án trong quá trình triển khai, do đó dự án được miễn tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án. Trên cơ sở kết luận này, Novaland đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án và đang làm việc Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Song song đó, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành thông báo ghi nhận kết luận của Chủ tịch UBND thành phố trong khuôn khổ hoạt động của Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn liên quan đến dự án tại số 119 Phổ Quang. Theo đó, Thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo để dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện công tác xác định giá đất, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland, cho biết hiện tập đoàn cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án Golden Mansion. Đây là điều kiện bắt buộc và là cơ sở để sở ban ngành tiến hành giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng.

Ngày 27/5, Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận theo quyết định của UBND thành phố sẽ tổ chức cuộc họp xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng tại dự án.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ cùng các động thái tháo gỡ vướng mắc pháp lý của UBND TP.HCM, Novaland đang từng bước giải quyết quyền lợi sở hữu cho hơn 10.500 hộ dân và khởi động các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2025 – 2026. Những chuyển biến pháp lý tại The Grand Manhattan và Golden Mansion là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả từ sự đồng hành của các cơ quan chức năng cũng như nỗ lực bền bỉ của Novaland trong việc đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang thúc đẩy tiến độ hoàn tất thủ tục cấp sổ tại nhiều dự án, trong đó có các dự án của Novaland. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để đẩy nhanh quá trình này, sớm đưa sổ hồng đến tay khách hàng”, lãnh đạo tập đoàn khẳng định.

Theo kế hoạch, Novaland sẽ triển khai bàn giao hàng chục nghìn sổ hồng cho khách hàng tại tại các dự án trong giai đoạn tới. Tại khu vực TP.HCM, doanh nghiệp đặt mục tiêu được cấp khoảng 4.347 sổ hồng trong năm 2026 cho các dự án đã hoàn tất pháp lý và xây dựng, bao gồm Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Golden Mansion, Lakeview và các tòa còn lại của khu phức hợp Sunrise Riverside.

Hiện TPHCM đang bước vào đợt rà soát và tháo gỡ pháp lý quy mô lớn đối với hơn 800 dự án bất động sản, khu đất và tài sản công tồn đọng kéo dài nhiều năm. Doanh nghiệp kỳ vọng, việc tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tồn đọng trong nhiều năm qua tại hàng loạt các dự án không chỉ giúp doanh nghiệp bất động sản vượt qua khó khăn, thực hiện cam kết với khách hàng mà còn góp phần cải thiện nguồn cung và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.