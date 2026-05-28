23 ha đất nhà ở xã hội của Vinhomes được chuyển sang xây biệt thự, liền kề

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) về dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang.

Theo đó, dự án đã được UBND phường Mỹ Lâm duyệt điều chỉnh cục bộ chi tiết. Việc điều chỉnh thực hiện theo chủ trương của tỉnh nhằm chuyển đổi quỹ đất xây nhà ở xã hội sang nhà thương mại theo hình thức đóng tiền tương đương quỹ đất trên. Theo quy hoạch trước đó, dự án được bố trí 4 khu đất diện tích 23 ha để xây nhà xã hội.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, 4 ô đất trên được chuyển thành quỹ đất xây biệt thự, liền kề nhằm đa dạng sản phẩm bất động sản. Tại ô đất thương mại dịch vụ ký hiệu C-TM.11 được tăng diện tích, bổ sung tầng hầm, đồng thời mở thêm tuyến đường kết nối khu đô thị với khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.

Sau điều chỉnh, tổng diện tích dự án giữ nguyên hơn 540 ha, thuộc phường Mỹ Lâm, trở thành khu đô thị lớn nhất tại tỉnh Tuyên Quang. Vị trí dự án giáp quốc lộ 37, gần quốc lộ 2 kết nối vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 17.100 tỷ đồng, chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 1.230 tỷ, và đáp ứng quy mô dân số gần 20.000 người.

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang gồm 4 phân khu, trong đó khu A nằm ở phía tây bắc với diện tích hơn 140 ha. Dự án dự kiến phát triển loại hình biệt thự ven hồ, khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp. Khu B hơn 140 ha ở phía nam sẽ xây biệt thự trên núi, ẩn trong rừng.

Trung tâm dự án là khu C với biệt thự trên đồi hướng ra công viên đô thị và biệt thự golf, quy mô hơn 200 ha. Khu D nằm phía bắc giáp quốc lộ 37 được định hướng phát triển khu nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ.

Doanh nghiệp cho biết giai đoạn thi công xây dựng từ tháng 5/2025 đến tháng 6/2029, dự kiến vận hành vào đầu năm 2030.

Trước đó, ngày 17/12/2025, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp khu thể dục thể thao – sân golf Mỹ Lâm tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.