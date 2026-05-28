CapitaLand Development ra mắt dự án hạng sang Maison Privée tại Hà Nội

Maison Privée sở hữu vị trí trung tâm đắc địa trên diện tích rộng 0,8 ha. Lấy cảm hứng từ tên gọi mang ý nghĩa "tư dinh" trong tiếng Pháp, dự án kiến tạo không gian sống biệt lập, riêng tư cùng trải nghiệm an cư tinh tế và độc bản cho gia chủ. Bên cạnh đó, dự án cũng sở hữu khả năng kết nối giao thông thuận tiện tới những tuyến đường huyết mạch như Vành đai 2 và Vành đai 3, giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài trong khoảng 20 phút và đến trung tâm Thủ đô trong khoảng 15 phút. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức khởi công vào Quý 3-2026 và dự kiến hoàn thành vào Quý 1-2029.

Phối cảnh Maison Privée, dự án nhà ở hạng sang mới nhất của CapitaLand Development tại khu đô thị Ciputra

Ông Tan Wee Hsien, Tổng Giám đốc CapitaLand Development Việt Nam và Quốc tế, chia sẻ: "CLD hân hạnh giới thiệu Maison Privée, biểu tượng mới cho phân khúc căn hộ hạng sang độc bản tại Hà Nội, được thiết kế tinh tế dành riêng cho giới chủ nhân tinh hoa. Tiếp nối thành công của The Senique Hanoi, Maison Privée đánh dấu cột mốc quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa CLD với Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development.

Thông qua dự án này, CLD tiếp tục khẳng định cam kết mang đến nguồn cung nhà ở chất lượng cao, đón đầu xu hướng của người mua nhà Hà Nội. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự gia tăng của tầng lớp có thu nhập cao, nhu cầu đối với các dự án nhà ở chất lượng tại Thủ đô sẽ tiếp tục gia tăng. Tới nay, CLD sở hữu danh mục hơn 19.000 căn hộ và nhà ở tại Việt Nam. Maison Privée sẽ là mảnh ghép chiến lược, góp phần củng cố vị thế của chúng tôi trên thị trường và tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển 30.000 căn hộ vào năm 2029. Song song với việc mở rộng quy mô, chúng tôi vẫn luôn chú trọng kiến tạo không gian sống chất lượng dành cho cộng đồng tinh hoa. Dự kiến, sự kiện ra mắt đặc biệt Maison Privée sẽ diễn ra vào Quý 4-2026".

Nâng tầm chuẩn sống thượng lưu cho giới tinh hoa Hà Nội

Maison Privée (Nhà ở cao tầng CT07-CT1 Khu đô thị Nam Thăng Long) cung cấp 490 căn hộ hạng sang thuộc hai tòa tháp cao 35 tầng, với đa dạng loại hình và diện tích linh hoạt, từ căn hộ hai phòng ngủ cộng có diện tích 98 m2 tới căn hộ duplex rộng tới 400 m2. Dự án cũng tích hợp không gian thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân. Tọa lạc giữa quần thể cảnh quan xanh mát rộng gần 100 ha, Maison Privée sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn sân golf Ciputra, hứa hẹn mang đến sự giao hòa giữa nhịp sống đô thị sôi động và chốn an cư thanh bình.

Phối cảnh garage siêu xe độc bản của Maison Privée, lần đầu tiên xuất hiện tại một dự án căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Hướng tới mục tiêu trở thành dự án đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ tiền chứng nhận WELL cho dự án nhà ở (WELL for Residential Pre-Certification), Maison Privée đặt trọng tâm vào việc chăm sóc sức khỏe toàn diện trong từng thiết kế. Không gian sống được chăm chút tỉ mỉ, chú trọng nâng cao chất lượng không khí, kết hợp cùng hệ thống lọc nước cao cấp nhằm tái tạo và nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần hằng ngày cho gia chủ. Bên cạnh đó, cư dân cũng được tận hưởng hệ tiện ích đặc quyền mang đậm dấu ấn thượng lưu như sảnh thang máy riêng biệt, garage siêu xe tiên phong tại Hà Nội, bể bơi bốn mùa trong nhà và hồ bơi tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh đường chân trời Thủ đô.

Dự án sở hữu hồ bơi tầng thượng, tầm nhìn ôm trọn cảnh quan Hà Nội

Sở hữu vị trí chiến lược cùng khả năng kết nối giao thông liền mạch tới các khu vực trung tâm thành phố, Maison Privée đem đến sự cân bằng hài hòa giữa đặc quyền tư dinh riêng tư và tiện nghi của nhịp sống phố thị. Nằm trong khuôn viên cộng đồng quốc tế danh giá của đại đô thị Ciputra, dự án mở ra đặc quyền tiếp cận hệ sinh thái đẳng cấp, quy tụ các cơ sở giáo dục quốc tế hàng đầu như Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS) và Trường Quốc tế Singapore (SIS), cùng những trung tâm thương mại cao cấp như Lotte Mall West Lake.

Về CapitaLand Development Việt Nam

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 17,8 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 31-3-2026. Tập trung vào các thị trường cốt lõi gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, CLD sở hữu năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, văn phòng, lưu trú, căn hộ và nhà ở, công nghiệp, và hậu cần.

CLD (Việt Nam) quản lý và phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh của CLD tại Việt Nam, một trong những thị trường cốt lõi, nơi Tập đoàn đã xây dựng sự hiện diện vững chắc trong hơn 30 năm qua. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm 1 dự án mô hình SOHO, 1 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ và nhà ở chất lượng tại 20 dự án. Với thế mạnh vượt trội trong quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án, CLD đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng.

Vượt trên mục tiêu phát triển dự án bất động sản, CLD hướng đến trở thành nhà phát triển bất động sản được tin chọn, góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục kiến tạo nên những không gian sống, làm việc, và giải trí chất lượng, thông qua các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo.

Là thành viên của Tập đoàn CapitaLand, CLD luôn lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp bất động sản uy tín, CLD không ngừng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài và bền vững cho các đối tác và nhà đầu tư.

