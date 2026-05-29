Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất nhà ở xã hội, nhà tái định cư chuyển thành nhà thương mại

| | Bất động sản

Nhà ở tái định cư không có nhu cầu sử dụng ít nhất 9 tháng kể từ ngày bàn giao có thể chuyển đổi thành nhà ở thương mại theo đề xuất của thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc chuyển đổi được áp dụng với loại hình căn hộ chung cư giữa 3 nhóm nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư dự án nhà ở cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, sở hữu và quản lý nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

Dự thảo quy định, nhà ở thương mại có thể thành nhà ở xã hội khi dự án chưa được giao, cho thuê đất và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, chủ đầu tư dự án cam kết lợi nhuận định mức tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư của phần nhà ở thương mại chuyển đổi.

Đề xuất nhà ở xã hội, nhà tái định cư chuyển thành nhà thương mại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, việc chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại chỉ được xem xét khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện mở bán nhưng sau ít nhất 12 tháng vẫn không tiêu thụ hết sản phẩm do nhu cầu thị trường thấp.

Dự thảo cũng đưa ra giới hạn chuyển đổi cục bộ từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn bộ dự án.

Với nhóm nhà ở tái định cư, Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội trong trường hợp quỹ nhà không có nhu cầu sử dụng thực tế trong thời gian tối thiểu 9 tháng kể từ ngày bàn giao.

Ngược lại, thành phố cũng cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội sang nhà ở phục vụ tái định cư nếu xuất hiện nhu cầu đột xuất phục vụ giải phóng mặt bằng, cải tạo hoặc tái thiết đô thị.

Dự thảo nhấn mạnh mọi trường hợp chuyển đổi đều phải được UBND TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản hoặc quyết định riêng đối với từng dự án cụ thể.

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến đất đai, tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm được phép chuyển đổi.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đây: Một đại gia BĐS bất ngờ đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng, tham vọng vượt mặt Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chuyện gì đây: Một đại gia BĐS bất ngờ đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng, tham vọng vượt mặt Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Cuộc giao thoa kiến trúc của thành phố 300 năm: Khi biệt thự Pháp cổ song hành cùng cao ốc

Cuộc giao thoa kiến trúc của thành phố 300 năm: Khi biệt thự Pháp cổ song hành cùng cao ốc Nổi bật

Khu dân cư Bình Đa bị bãi bỏ chủ trương đầu tư

Khu dân cư Bình Đa bị bãi bỏ chủ trương đầu tư

08:35 , 29/05/2026
Cơ chế đặc khu sắp kích hoạt tại Vân Đồn, đâu là tâm điểm đón sóng?

Cơ chế đặc khu sắp kích hoạt tại Vân Đồn, đâu là tâm điểm đón sóng?

08:00 , 29/05/2026
CapitaLand Development ra mắt dự án hạng sang Maison Privée tại Hà Nội

CapitaLand Development ra mắt dự án hạng sang Maison Privée tại Hà Nội

19:30 , 28/05/2026
Gã khổng lồ Aedas và tham vọng kiến tạo "ngọn hải đăng" mới của Vũng Tàu

Gã khổng lồ Aedas và tham vọng kiến tạo "ngọn hải đăng" mới của Vũng Tàu

17:30 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên