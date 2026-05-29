Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi

| | Bất động sản

Trong văn bản gửi Thủ tướng và các cơ quan liên quan, Vingroup đề xuất di dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A dài 36,3 km, quy mô 16 làn xe.

Theo văn bản mới nhất, Tập đoàn Vingroup cho biết liên danh nhà đầu tư gồm Vingroup cùng ba doanh nghiệp khác đã được UBND TP Hà Nội lựa chọn thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường có mặt cắt ngang tới 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn xe song hành hai bên với tổng mức đầu tư 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Vingroup cho biết dự án đã được khởi công ngày 19/5/2026. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ thi công, tập đoàn này kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai việc di dời tuyến đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A trong năm 2026.

Đáng chú ý, Vingroup đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng tiền. Trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ việc di dời ga Hà Nội.

Doanh nghiệp này cũng đề xuất cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000 mm đoạn Ngọc Hồi – Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, đồng thời bàn giao tuyến đường sắt hiện hữu để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn với cả khổ 1.435 mm và 1.000 mm nhằm kết nối đường sắt Bắc - Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc.

Theo văn bản, tuyến mới này sẽ thay thế tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên hiện hữu, qua đó chuyển đoạn đường sắt khổ 1.000 mm hiện tại cho TP Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1.

Để bảo đảm việc tổ chức lại hệ thống đường sắt nội đô không ảnh hưởng đến người dân, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại.

Tập đoàn này cũng cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ lao động dôi dư hoặc tạm thời chưa bố trí được việc làm trong quá trình sắp xếp lại hệ thống đường sắt nội đô vào làm việc tại các cơ sở của Vingroup.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đây: Một đại gia BĐS bất ngờ đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng, tham vọng vượt mặt Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chuyện gì đây: Một đại gia BĐS bất ngờ đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng, tham vọng vượt mặt Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Chuẩn bị thu hồi hơn 290ha đất của 1.700 hộ dân để triển khai siêu dự án 72.000 tỷ sở hữu vị trí 4 mặt giáp sông Đồng Nai do liên danh Sun Group đầu tư

Chuẩn bị thu hồi hơn 290ha đất của 1.700 hộ dân để triển khai siêu dự án 72.000 tỷ sở hữu vị trí 4 mặt giáp sông Đồng Nai do liên danh Sun Group đầu tư Nổi bật

Hạ tầng nghìn tỷ đưa Nhà phố thương mại Nguyễn Văn Tiết đón sóng tại Đông Bắc TP.HCM

Hạ tầng nghìn tỷ đưa Nhà phố thương mại Nguyễn Văn Tiết đón sóng tại Đông Bắc TP.HCM

15:30 , 29/05/2026
Sợ 'dính quy hoạch', nhà đất trung tâm Hà Nội giao dịch ảm đạm

Sợ 'dính quy hoạch', nhà đất trung tâm Hà Nội giao dịch ảm đạm

15:05 , 29/05/2026
Cận cảnh khu nhà ở sinh viên bỏ hoang chuyển đổi thành NOXH

Cận cảnh khu nhà ở sinh viên bỏ hoang chuyển đổi thành NOXH

13:48 , 29/05/2026
Đà Nẵng sắp đấu giá nguyên trạng hơn 400 cơ sở nhà, đất công

Đà Nẵng sắp đấu giá nguyên trạng hơn 400 cơ sở nhà, đất công

13:47 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên