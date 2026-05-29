Hà Nội cho một doanh nghiệp thuê hơn 300.000 m2 đất làm Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng

Thuê hơn 300.000 m2 đất làm Cụm công nghiệp Làng nghề

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An thuê 305.500,3 m² đất (đợt 1) tại xã Tây Phương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản vẽ Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội lập năm 2023, được Phòng Quản lý đô thị xác nhận ngày 14/12/2023 theo Quyết định số 8288/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất; Biên bản định vị mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa ngày 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bản đồ Trích lục khu đất (đợt 1), tỷ lệ 1/1.000 do Công ty cổ phần khảo sát và đo đạc Hà Nội lập năm 2026, được Phòng Kinh tế xã Tây Phương xác nhận ngày 09/4/2026.

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày UBND Thành phố ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 26/6/2070.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội

Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cả thời gian thuê. Đối phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo Quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An không phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2024.

Đối với phần diện tích đất công nghiệp để kinh doanh, cho thuê lại: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An được miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Nguồn tin của PV cho biết, hồi tháng 7/2025, Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An đã sử dụng quyền tài sản bao gồm nhưng không giới hạn quyền đòi nợ, các khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác, quyền cho thuê, cho thuê lại; quyền hưởng hoa lợi, lợi tức, lợi ích khác; toàn bộ các khoản nợ, khoản phải thu, khoản được nhận thanh toán, hoàn trả, tiền lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại phát sinh liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Thăng Long.

Nhóm doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Thuận làm Chủ tịch

Về Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An, doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2007. Hiện trụ sở công ty đặt tại phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 7/2018, doanh nghiệp tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Chủ tịch Nguyễn Trung Thành nắm 96,57%, Nguyễn Thị Tâm 2,45% và Nguyễn Trung Dũng 0,98%.

Tháng 3/2021, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Đến tháng 1/2022, dàn lãnh đạo doanh nghiệp có sự thay đổi khi ông Nguyễn Trung Thành không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Thay vào đó, ông Nguyễn Đức Thuận (SN 1960) giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Duy Hà giữ chức Tổng giám đốc.

Sau khi ông Thuận ngồi ghế Chủ tịch, doanh nghiệp nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ. Cập nhật tới tháng 2/2026, công ty tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 480 tỷ đồng.

Được biết, ông Nguyễn Đức Thuận còn là người đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty cổ phần Tập đoàn Long Biên, Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Việt, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Hà.

Trong số đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Long Biên thành lập tháng 7/2011 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Long Biên. Từ tháng 9/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Long Biên (Tập đoàn Long Biên). Hồi tháng 1/2026, doanh nghiệp mới tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Được biết, Tập đoàn Long Biên còn là chủ đầu tư Cụm công nghiệp Thanh Đa tại huyện Phúc Thọ (cũ), nay là xã Hát Môn, Hà Nội. Dự án quy mô khoảng 8,3ha, tổng mức vốn đầu tư khoảng 227,5 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thanh Đa được thành lập theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 của UBND TP Hà Nội và điều chỉnh tại Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 28/10/2022. Sau đó, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Long Biên ký hợp đồng thuê đất số 247/HĐTĐ-STNMT-KTĐ ngày 06/07/2023.

Nguồn tin của PV cho biết, chủ đầu tư đã sử dụng quyền tài sản bao gồm nhưng không giới hạn quyền đòi nợ, các khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác, quyền cho thuê, cho thuê lại; quyền hưởng hoa lợi, lợi tức, lợi ích khác; toàn bộ các khoản nợ, khoản phải thu, khoản được nhận thanh toán, hoàn trả, tiền lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại, và các quyền lợi khác (nếu có) phát sinh liên quan đến Dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa để làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Thăng Long.



