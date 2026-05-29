12 cựu cán bộ sắp hầu tòa trong vụ sai phạm đất đai gây rúng động ở Quảng Trị

Theo quyết định của TAND tỉnh Quảng Trị, phiên tòa sơ thẩm dự kiến được mở vào ngày 4/6/2026 tại trụ sở TAND tỉnh. Trong số 12 bị cáo bị đưa ra xét xử có nhiều người từng giữ các vị trí chủ chốt trong lĩnh vực quản lý đất đai tại huyện Hướng Hóa cũ như: Nguyên Phó Chủ tịch UBND, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, cán bộ địa chính và chuyên viên các cơ quan chuyên môn.

Ảnh minh hoạ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, các bị cáo bị truy tố về hai tội danh gồm: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, các bị cáo Vương Viết Thắng, Lê Quang Thuận, Dương Phúc Hiếu, Lê Văn Hùng, Lê Khánh Vũ và Dương Phước Định bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Một số bị cáo khác như: Trần Nhật Hoàng, Trương Đình Tùng, Trương Đức Cường, Dương Phúc Cường, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Thúy bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; riêng bị cáo Trần Nhật Hoàng bị truy tố cả hai tội danh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vụ việc xuất phát từ quá trình quản lý Nhà nước về đất đai tại huyện Hướng Hóa, liên quan đến việc tham mưu, xác nhận nguồn gốc đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Những sai phạm bị cáo buộc đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng , làm phát sinh trách nhiệm hình sự đối với nhiều cán bộ từng công tác trong lĩnh vực này.

TAND tỉnh Quảng Trị xác định đây là vụ án có đông người tham gia tố tụng. Ngoài 12 bị cáo, phiên tòa còn triệu tập nhiều nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các cá nhân, tổ chức liên quan đến các hồ sơ đất đai được xem xét trong vụ án.

Phiên tòa sắp tới được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm, bởi đây là một trong những vụ án lớn liên quan đến công tác quản lý đất đai tại huyện Hướng Hóa, nơi từng xảy ra nhiều phản ánh về việc cấp đất, hợp thức hóa hồ sơ và xử lý các thủ tục đất đai trong nhiều năm trước.