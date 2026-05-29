Nhà ở cho thuê, cải tạo chung cư cũ sẽ được xem xét đưa vào giải thưởng bất động sản quốc gia

Phát biểu tại họp báo, TS. Nguyễn Văn Khôi cho biết trong thời gian tới, thị trường bất động sản cần tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, phù hợp với mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Quan trọng hơn, các dự án phải đáp ứng nhu cầu thực của người dân, đặc biệt là các loại hình nhà ở thiết yếu như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê.

"Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên gia và các cơ quan truyền thông để phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của thị trường, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm hướng tới một thị trường bất động sản minh bạch, bền vững và phù hợp với mô hình tăng trưởng mới", ông Khôi khẳng định.

Cũng theo ông Khôi, Hiệp hội BĐS Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các đề xuất để trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10/2026, trong đó trọng tâm là sửa đổi 3 luật quan trọng gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Việc sửa đổi các luật này cần bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở thực, cụ thể NOXH, nhà ở công nhân và đặc biệt là nhà ở cho thuê.

Chỉ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết Hiệp hội sẽ phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế phù hợp cho từng loại hình nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, cần đẩy mạnh công tác truyền thông để từng bước hình thành thói quen thuê nhà dài hạn thay vì chỉ tập trung vào sở hữu nhà ở như hiện nay.

Đồng thời, các vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện, chính sách hỗ trợ và mặt bằng giá thuê cũng cần được nghiên cứu, tính toán một cách đồng bộ.

"Trong thời gian tới, tại các cuộc họp với Chính phủ, tôi sẽ tiếp tục đề xuất các cơ chế cụ thể cho thị trường nhà ở cho thuê. Chẳng hạn, cần xác định tỷ lệ chi phí thuê nhà hợp lý trong cơ cấu thu nhập của người dân hiện nay và trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây không chỉ là bài toán của riêng thị trường bất động sản mà còn là vấn đề cân đối ở cả tầm vĩ mô nhằm bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thị trường nhà ở một cách bền vững", ông Khôi khẳng định.

Một vấn đề quan trọng được ông khôi đưa ra là phải sử dụng hiệu quả các công cụ điều tiết thị trường để tránh tình trạng lệch pha cung - cầu.

Hiện nay có hai công cụ điều tiết chủ yếu, trong đó trước hết là công cụ đất đai. Thông qua quy hoạch, phân bổ quỹ đất và phê duyệt dự án, chính quyền địa phương có thể chủ động điều tiết cơ cấu các phân khúc bất động sản, từ nhà ở cao cấp, nhà ở thương mại giá phù hợp đến nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nói cách khác, việc điều tiết thị trường cần được thực hiện ngay từ khâu phân bổ và sử dụng nguồn lực đất đai thông qua các dự án phát triển cụ thể.

Điều thứ hai là các công cụ tài chính, lãi suất, thuế phí phải được tính toán phù hợp với từng phân khúc, từ cao cấp, trung cấp, giá phù hợp cho đến nhà ở cho thuê dài hạn. Đó là những công cụ không thể thiếu và Hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành, báo cáo Chính phủ để cùng triển khai thực hiện.

Thứ ba là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hướng tới phát triển bất động sản xanh, nâng cao chất lượng sống và ứng dụng chuyển đổi số theo mô hình tăng trưởng mới của đất nước.

Trong kỳ Giải thưởng tới, ông khôi cho biết sẽ có thêm loại hình nhà ở cho thuê được đưa vào cơ cấu Giải thưởng. Tiếp đó là câu chuyện cải tạo chung cư cũ. Đây gần như cũng là một dạng nhà ở xã hội, cần có cơ chế, chính sách phù hợp. Hiệp hội và doanh nghiệp sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp chính sách cho lĩnh vực này và cũng hy vọng kỳ Giải thưởng tới sẽ có thêm hạng mục liên quan.

Có thể Giải thưởng những kỳ sau sẽ không chỉ dừng ở 12 hạng mục mà nâng lên khoảng 15 hạng mục, trong đó nhấn mạnh hơn các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với mô hình tăng trưởng mới của đất nước.

Một vấn đề mang tính chiến lược trong mô hình tăng trưởng kinh tế của đất nước hiện nay là bất động sản công nghiệp, logistics và cảng. Ông khôi cho biết nhiều năm trước, bất động sản công nghiệp chưa chú trọng nhiều tới công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn hay phát triển xanh, ngoài một số mô hình như VSIP và một vài khu công nghiệp có nhà ở công nhân đi kèm. Nhưng trong thời gian tới, xu hướng này sẽ phát triển mạnh hơn theo mô hình bất động sản công nghiệp gắn với đô thị, nhà ở, công nghệ cao và hệ thống tiện ích đồng bộ.