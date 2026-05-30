Siêu dự án công viên rộng gấp 35 lần sân Mỹ Đình, gấp 3 lần phường Hoàn Kiếm do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư đón tin vui

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu với quy mô hơn 626 ha. Đây được xem là đại công viên sinh thái – văn hóa – thể thao lớn bậc nhất cả nước hiện nay.

Để triển khai dự án, phường Việt Hưng phải thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 458ha, gấp gần 4 lần diện tích cần GPMB tại phường Tuần Châu. Đây cũng là dự án có quy mô GPMB lớn nhất trên địa bàn phường, trong khi tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác này trong tháng 6/2026.

Với kối lượng công việc lớn, phường Việt Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB, duy trì họp hằng tuần để rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc.

Phường đồng thời xây dựng sơ đồ theo dõi tiến độ chi tiết tới từng khu vực, từng hộ dân và từng nhóm hồ sơ để cập nhật hằng ngày, giúp nhận diện “điểm nghẽn” và đẩy nhanh xử lý.

Song song với đó, phường cũng đề nghị Vingroup hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/ha cho các hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm nhằm tạo sự đồng thuận.

Tính đến ngày 24/5, phường Việt Hưng đã hoàn thành kiểm đếm 100% số hộ dân, tổ chức và diện tích thuộc phạm vi dự án; phê duyệt 96 phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi 305 ha đất. Đồng thời, vận động được 112 hộ dân cùng 3 đơn vị bàn giao 374 ha mặt bằng trước thời hạn.

Dự án Công viên công cộng Tuần Châu có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 620 ha, rộng gấp khoảng 35 lần sân vận động Mỹ Đình và gấp khoảng 3 lần phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 phân khu chức năng: công viên chủ đề gia đình, công viên thể thao, khu bảo tồn sinh thái kết hợp trải nghiệm và công viên rừng công cộng – dưỡng sinh. Các phân khu được tích hợp nhiều tiện ích như quảng trường, trung tâm ẩm thực, khu cắm trại, thể thao và dưỡng sinh, hướng tới hình thành tổ hợp công viên hiện đại quy mô lớn.

Dự án nằm gần các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, quốc lộ 18, đồng thời đối diện vịnh Hạ Long và liền kề dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long do Vingroup đầu tư. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo nên công viên rừng quy mô lớn, góp phần khai thác hiệu quả cảnh quan khu vực cửa ngõ phía tây Hạ Long.