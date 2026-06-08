Khu vực sắp được doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai dự án hơn 5.600 tỷ tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Theo thông tin mới nhất từ Báo Hải Phòng, địa phương đang đẩy mạnh triển khai 6 dự án khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam. Trong đó, 3 dự án đã được khởi công, 3 dự án còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và chuẩn bị triển khai xây dựng.

Các dự án đang hoàn tất thủ tục gồm: Ngũ Phúc, Trấn Dương – Hòa Bình (khu A) và Trấn Dương – Hòa Bình (khu B) giai đoạn 1. Đây đều là những dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Trong số này, đáng chú ý là Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Vị trí Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Dự án này có quy mô 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Nghi Dương (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy), TP Hải Phòng.

Về ranh giới, khu công nghiệp Ngũ Phúc phía Bắc giáp đất nông nghiệp và dân cư xã Nghi Dương, tuyến đường nối từ đường tỉnh 354 đến đường bộ ven biển; phía Tây Nam giáp đê và bãi bồi ven sông Văn Úc; phía Tây Bắc giáp kênh Mai Dương và xã An Hưng; phía Đông giáp kênh Đồng Thẻo và xã Kiến Hưng.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc sở hữu vị trí kết nối thuận lợi khi nằm gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Văn Úc và tuyến đường bộ ven biển qua TP Hải Phòng. Nhờ đó, dự án có khả năng kết nối nhanh với các địa phương lân cận cũng như các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

Đáng chú ý, nằm gần Khu công nghiệp Ngũ Phúc là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1), một dự án khác do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Trước đó, ngày 26/9/2025, UBND TP Hải Phòng đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án này.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc sở hữu vị trí kết nối thuận lợi.

Về tiến độ triển khai, cuối tháng 5/2026, UBND xã Nghi Dương đã phối hợp cùng CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng và các đơn vị liên quan đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc.

Theo đó, 117 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp tại thôn Xuân Đông (59 hộ) và thôn Xuân Đoài (58 hộ) đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 108,86 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 20,5 ha.

Tính đến cuối tháng 5/2026, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 89,2 ha trên địa bàn xã. Toàn bộ quá trình chi trả được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo quy hoạch, khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Ngũ Phúc sẽ thu hút các lĩnh vực như điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Theo báo cáo, dự án có thời gian thực hiện 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Thời hạn hoạt động là 50 năm, hướng tới xây dựng một khu công nghiệp hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng thu hút đầu tư đa ngành, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng.