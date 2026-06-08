Khải Minh Land hợp tác chiến lược cùng Liên doanh Pierreval Group và Kiến Á

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ kick-off dự án với chủ đề "Khởi Nhịp Rực Rỡ – Igniting La Belle Vie" tại White Palace (TP.HCM), với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị, đối tác chiến lược cùng đông đảo chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm. Đây là cột mốc mở ra quan hệ hợp tác dài hạn giữa Khải Minh Land, Pierreval Group và Kiến Á Group, đồng thời khẳng định sự đồng điệu trong tầm nhìn phát triển và cam kết mang đến những giá trị sống chất lượng, bền vững cho khách hàng, khởi đầu với dự án Arcadia at Lavila.

Arcadia at Lavila là dự án bất động sản cao tầng flagship đầu tiên được phát triển bởi liên doanh Pierreval Group (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam) trong hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Nam Sài Gòn.

Pierreval Group là một trong 15 nhà phát triển bất động sản lớn nhất tại Pháp, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản, từ phát triển dự án đến quản lý và vận hành cho thuê. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, tập đoàn hiện sở hữu 19 chi nhánh cùng hơn 50.000 sản phẩm bất động sản được phát triển, xây dựng và bàn giao.

Với chiến lược phát triển bền vững, Pierreval Group được Les Echos vinh danh 5 lần là "Nhà vô địch tăng trưởng" (2018, 2019, 2021-2024) và nằm trong danh sách "FT 1000: Các công ty tăng trưởng nhanh nhất châu Âu" của Financial Times năm 2023.

Trong khi đó, Kiến Á là một trong những tập đoàn đầu tư và phát triển đa ngành uy tín tại Việt Nam với hơn 30 năm hình thành và phát triển. Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án quy mô tại các tỉnh thành trọng điểm, tiêu biểu như Khu đô thị Cát Lái, Citigrand, Citihome, Citibella, Citisoho, Lavila Đông Sài Gòn, Lavila De Rio, Le Méridien Cam Ranh Bay Resort & Spa, Alila Bai Om... Những dự án này góp phần khẳng định năng lực phát triển đô thị bài bản cùng định hướng kiến tạo các không gian sống chất lượng và bền vững của Kiến Á trên thị trường.

Sở hữu những công trình có phong cách kiến trúc ấn tượng xứng tầm châu Á, Tập đoàn Kiến Á đã nhận hơn 40 giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, như Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), Ashui Awards, PropertyGuru Vietnam Property Awards, PropertyGuru Asia Property Awards,...

Là đối tác chiến lược phân phối dự án Arcadia at Lavila, Khải Minh Land là thành viên nòng cốt trong lĩnh vực môi giới bất động sản của Tập đoàn Khải Hoàn Land – Chủ đầu tư và Nhà phát triển bất động sản có gần 20 năm kinh nghiệm trên thị trường.

Khải Minh Land là đối tác chiến lược phân phối dự án Arcadia at Lavila

Kế thừa nền tảng phát triển bền vững và cộng hưởng sức mạnh của Khải Hoàn Land, Khải Minh Land không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng lớn, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ hỗ trợ bán hàng Kland. Theo đó, doanh nghiệp từng bước khẳng định năng lực môi giới vững mạnh, đồng hành chiến lược cùng nhiều chủ đầu tư hàng đầu trong và ngoài nước như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Phú Long, Khang Điền, Keppel,... góp phần đưa các dự án quy mô lớn tiếp cận hiệu quả thị trường và khách hàng mục tiêu. Ghi dấu với hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ vượt trội, Khải Minh Land được Dot Property Vietnam Awards 2025 vinh danh ở hạng mục "Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025".

Đây cũng là nền tảng để Khải Minh Land đồng hành cùng liên doanh Pierreval Group – Kiến Á Group lan tỏa những giá trị sống khác biệt của Arcadia at Lavila đến cộng đồng tinh hoa. Nằm trong khu đô thị Lavila rộng 60ha với cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ tiện ích được vận hành đồng bộ, Arcadia at Lavila thừa hưởng lợi thế từ vị trí trên trục Nguyễn Hữu Thọ – tuyến giao thương chiến lược của khu Nam TP.HCM.

Arcadia at Lavila nằm ngay tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, chỉ cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút di chuyển.

Chỉ cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút di chuyển, Arcadia at Lavila đón đầu loạt hạ tầng "tỷ đô" của khu Nam như Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Khánh thuộc cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cầu - đường Nguyễn Khoái cùng mạng lưới Metro tương lai (tuyến 4, 8, 10 và Metro Cần Giờ). Cộng hưởng với định hướng phát triển đô thị TOD, những động lực này không chỉ gia tăng khả năng kết nối liên vùng mà còn tạo dư địa tăng trưởng giá trị bền vững cho dự án trong dài hạn.

Với quy mô 1.39 ha, Arcadia at Lavila sẽ cung ứng 839 căn hộ diện tích từ 44 - 170m2 và 26 căn shophouse từ 31 - 65m2 được phát triển theo định hướng French - inspired living mang dấu ấn kiến trúc Pháp - đề cao sự hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và con người.

Định vị dành cho nhóm khách hàng thành đạt và các gia đình hiện đại, Arcadia at Lavila phát triển không gian sống cân bằng giữa sự riêng tư, tiện nghi và kết nối cộng đồng. Nổi bật là tổ hợp tiện ích nội khu cao cấp đáp ứng nhu cầu tận hưởng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, hệ thống 26 căn shophouse sang trọng được quy hoạch thành 2 tuyến Shopping street sầm uất, phục vụ đa dạng nhu cầu ăn uống, mua sắm, sinh hoạt...

Những giá trị khác biệt về quy hoạch, thiết kế và trải nghiệm sống đã giúp Arcadia at Lavila được vinh danh tại hạng mục "Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TP.HCM)" và "Dự án căn hộ phong cách xuất sắc (Việt Nam)" tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, sự đồng hành giữa Khải Minh Land và liên doanh Pierreval Group – Kiến Á Group không chỉ góp phần mang đến nguồn cung bất động sản chất lượng cho khách hàng, mà còn khẳng định xu hướng hợp tác giữa những doanh nghiệp có cùng tầm nhìn phát triển bền vững, lấy giá trị thực làm nền tảng. Đây được kỳ vọng sẽ là tiền đề để các đơn vị tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trên thị trường trong thời gian tới.