Người dân Bắc Ninh đón tin vui: Sắp có thêm dự án hơn 2.000 tỷ, giúp giảm ùn tắc tại loạt khu công nghiệp lớn

Ảnh minh họa (nguồn: Lễ Lễ).

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu vượt đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (Km127+500) và tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Quang Châu với đường tỉnh 298B.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 2.093 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được thực hiện trong năm 2026, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2029.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 5,08 km, gồm tuyến chính và tuyến nhánh.

Trong đó, tuyến chính dài khoảng 4,21 km, được đầu tư từ nút giao giữa đường bao phía Bắc và đường trục KCN Quang Châu đến ĐT.298B, đi qua địa phận phường Nếnh và phường Vân Hà. Tuyến đường được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường phố chính chủ yếu, với mặt cắt ngang từ 34 - 37 m tùy từng đoạn.

Tuyến nhánh có chiều dài khoảng 0,87 km, nằm trên địa bàn phường Nếnh, được đầu tư theo quy mô mặt cắt ngang quy hoạch đô thị với nền đường rộng 26 m, mặt đường rộng 14 m và hè đường rộng 12 m.

Điểm nhấn của dự án là cầu vượt dài khoảng 292 m, rộng từ 25,5 m đến 29 m. Trên cầu sẽ bố trí các cầu bộ hành kết nối phần đường gom hai bên với cầu chính - nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân và người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng cầu vượt tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và ĐT.295B, dài khoảng 358 m, rộng 25,5 m.

Ngoài các hạng mục cầu đường, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông… cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan theo quy hoạch được duyệt.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị theo quy hoạch; tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch trong khu vực, góp phần điều tiết lưu lượng phương tiện và giảm ùn tắc tại các khu công nghiệp lớn như Vân Trung, Quang Châu và Việt Hàn.

Đồng thời, công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các điều kiện hạ tầng phục vụ yêu cầu an ninh, an toàn và trật tự xã hội trên địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã có Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Kim Chân và đường dẫn lên cầu (đoạn từ đường tỉnh 398 đến đường tỉnh 285B) với tổng mức đầu tư hơn 1.470 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 0,928 km. Trong đó, phần đường dẫn được thiết kế với nền đường rộng 60 m, gồm tuyến chính, đường bên, dải phân cách và hệ thống hè đường đồng bộ theo quy hoạch. Hạng mục chính là cầu Kim Chân vượt sông Cầu có chiều dài dự kiến khoảng 721,45 m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93.

Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa hàng loạt khu công nghiệp trọng điểm như Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Việt Hàn và Quế Võ... qua đó góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực.