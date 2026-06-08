Khởi tố chủ thầu sau vụ công nhân bị điện giật tử vong tại công trình sửa chữa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.V.S (SN 1988, trú tại tổ dân phố Cầu Đá, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 30/3, tại công trình sửa chữa Nhà kiểm dịch Tà Lùng thuộc xóm Tân Thịnh, xã Phục Hoà, anh Phùng A. T là lao động được P.V.S thuê làm việc đã bị điện giật trong quá trình thi công và tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.V.S. (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Quá trình điều tra xác định, P.V.S là người sử dụng lao động trong lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động nhưng chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; đồng thời không tổ chức huấn luyện cho những người lao động được thuê thực hiện công việc xây dựng, sửa chữa công trình.

Trước khi thi công, S không tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm có thể gây mất an toàn tại công trình sửa chữa Nhà kiểm dịch Tà Lùng, không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, dẫn đến hậu quả làm một người tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng xác định hành vi của P.V.S đã vi phạm các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và có đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.