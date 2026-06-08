Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố chủ thầu sau vụ công nhân bị điện giật tử vong tại công trình sửa chữa

| | Bất động sản

Khởi tố chủ thầu sau vụ công nhân bị điện giật tử vong tại công trình sửa chữa

Không bảo đảm các điều kiện an toàn lao động khi thi công công trình, một chủ thầu trú tại Thái Nguyên bị khởi tố sau vụ công nhân tử vong do điện giật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.V.S (SN 1988, trú tại tổ dân phố Cầu Đá, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 30/3, tại công trình sửa chữa Nhà kiểm dịch Tà Lùng thuộc xóm Tân Thịnh, xã Phục Hoà, anh Phùng A. T là lao động được P.V.S thuê làm việc đã bị điện giật trong quá trình thi công và tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.V.S. (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Quá trình điều tra xác định, P.V.S là người sử dụng lao động trong lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động nhưng chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; đồng thời không tổ chức huấn luyện cho những người lao động được thuê thực hiện công việc xây dựng, sửa chữa công trình.

Trước khi thi công, S không tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm có thể gây mất an toàn tại công trình sửa chữa Nhà kiểm dịch Tà Lùng, không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, dẫn đến hậu quả làm một người tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng xác định hành vi của P.V.S đã vi phạm các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và có đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Ngân

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực rộng gấp 6 lần phường Hoàn Kiếm, từng là nơi sinh sống của gần 250.000 người dân Hà Nội...sắp được làm siêu dự án chưa từng có

Toàn cảnh khu vực rộng gấp 6 lần phường Hoàn Kiếm, từng là nơi sinh sống của gần 250.000 người dân Hà Nội...sắp được làm siêu dự án chưa từng có Nổi bật

Giỏ 'hàng tuyển" tỷ USD của 10 đại gia địa ốc: Người vừa ôm cụm dự án 2.000ha ở Đồng Nai sẽ xây trung tâm R&D 4 tỷ USD chưa từng có, kẻ rót tiền làm siêu dự án 28 tỷ USD

Giỏ 'hàng tuyển" tỷ USD của 10 đại gia địa ốc: Người vừa ôm cụm dự án 2.000ha ở Đồng Nai sẽ xây trung tâm R&D 4 tỷ USD chưa từng có, kẻ rót tiền làm siêu dự án 28 tỷ USD Nổi bật

Người dân Bắc Ninh đón tin vui: Sắp có thêm dự án hơn 2.000 tỷ, giúp giảm ùn tắc tại loạt khu công nghiệp lớn

Người dân Bắc Ninh đón tin vui: Sắp có thêm dự án hơn 2.000 tỷ, giúp giảm ùn tắc tại loạt khu công nghiệp lớn

09:24 , 08/06/2026
Thực hư bao đậu khi mua nhà ở xã hội

Thực hư bao đậu khi mua nhà ở xã hội

08:34 , 08/06/2026
Khải Minh Land hợp tác chiến lược cùng Liên doanh Pierreval Group và Kiến Á

Khải Minh Land hợp tác chiến lược cùng Liên doanh Pierreval Group và Kiến Á

08:00 , 08/06/2026
Hơn cả một sự kế thừa: Điều gì đang định hình "tính cách" hệ bất động sản mang thương hiệu T&T Group

Hơn cả một sự kế thừa: Điều gì đang định hình "tính cách" hệ bất động sản mang thương hiệu T&T Group

08:00 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên