Toàn cảnh khu vực rộng gấp 6 lần phường Hoàn Kiếm, từng là nơi sinh sống của gần 250.000 người dân Hà Nội...sắp được làm siêu dự án chưa từng có
Từ những bãi bồi, làng nghề đến các khu dân cư ngoài đê, hơn 11.000 ha đất ven sông Hồng đang đứng trước một cuộc tái thiết quy mô lớn chưa từng có.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh tiền tệ
Theo An ninh tiền tệ
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