Phó Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về GPMB siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 28 tỷ USD

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chủ động, kịp thời làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo công văn, trên cơ sở phản ánh của dư luận và người dân về quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai Dự án trên theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án, mới đây liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất tiến độ triển khai.

Theo đề xuất, liên danh kiến nghị Thành phố hoàn tất thẩm định, phê duyệt phương án vị trí, hướng tuyến theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sau khi hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500, dự án sẽ được đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Cụ thể, liên danh đề xuất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 5/7; hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần đất công và đất nông nghiệp trong phạm vi tuyến trước ngày 20/9; đồng thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trước ngày 25/9.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, liên danh kiến nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở phương án vị trí tuyến tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất. Đây được xem là nền tảng quan trọng để triển khai đồng bộ các thủ tục ngay sau khi quy hoạch 1/500 được phê duyệt.

Bên cạnh đó, liên danh cũng đề xuất giao UBND các phường, xã khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được tiến hành thủ tục quyết định thu hồi đất ngay sau khi kết thúc thời gian niêm yết phương án đối với các diện tích không phải là đất ở.

Trước đó, ngày 11/5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất dự kiến hơn 11.400 ha, bao gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, công viên vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác.

Theo phương án, dự án được chia thành 5 nhóm loại hình với tổng cộng 18 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng, giảm so với đề xuất ban đầu khoảng 855.000 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn 2026–2030 sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, hệ thống kè và chỉnh trị lòng, bờ sông, cùng công viên công cộng tại phường Phú Thượng.

Tú An

Nhịp Sống Thị Trường

