Bắt đầu thu hồi đất của hơn 4.800 hộ dân để làm siêu dự án gần 100.000 tỷ của liên danh Sun Group tại khu vực được mệnh danh là “hòn ngọc” của thành phố giàu nhất Việt Nam

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới (TP.HCM) vừa phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các hộ dân liên quan đến dự án nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo thông báo, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ thứ 2 - 6 hằng tuần. Các hộ dân được phân chia địa điểm nộp hồ sơ theo từng khu phố. Trong đó, người dân khu phố 11 và 12 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM, khu phố 13 đến 16 nộp tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM, còn các khu phố 17, 18 và 19 nộp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, dự án sẽ thu hồi đất của 4.866 hộ dân trên địa bàn phường Bình Quới. Đến nay, UBND phường Bình Quới đã ban hành 3.919 thông báo thu hồi đất, đạt khoảng 80% tổng số trường hợp. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm 2.122 hồ sơ, tương đương hơn 43% số hộ bị ảnh hưởng.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ban hành thông báo thu hồi đất đối với 947 trường hợp còn lại, đồng thời đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các hộ dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại đơn vị ở số 1 dọc tuyến đường Bình Quới hiện hữu.

Được biết, dự án Bình Quới – Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992 nhưng suốt hơn 30 năm qua chưa thể triển khai, trở thành một trong những dự án treo kéo dài nhất TP.HCM dù đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và thay đổi nhà đầu tư. Năm 2010, UBND TP.HCM đã thu hồi giấy phép đầu tư của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn do dự án chậm triển khai. Đến năm 2015, liên doanh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được chỉ định làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, song sau đó dự án tiếp tục đình trệ khi đối tác nước ngoài rút lui.

Sau hơn 34 năm bị “treo” và nhiều lần thay đổi nhà đầu tư, liên danh do Sun Group đứng đầu đã được TP.HCM chấp thuận đầu tư dự án với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đô thị có quy mô dân số khoảng 54.000 người, với hơn 25.500 căn nhà ở gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và tái định cư. Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm 20% diện tích đất ở theo quy định.

Ngoài chức năng nhà ở, dự án còn tích hợp hệ thống thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên, cây xanh và bến du thuyền. Các hộ dân thuộc diện di dời dự kiến được bố trí tái định cư tại Đơn vị ở số 1 dọc tuyến đường Bình Quới hiện hữu.