Bốc thăm mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung bằng điện thoại

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (Hà Nội).

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera - CTCP đang hoàn thiện hệ thống bốc thăm trực tuyến để phục vụ đợt mở bán chung cư CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026. Đây là giải pháp nhằm số hóa toàn bộ quy trình, giảm áp lực tổ chức trực tiếp trước lượng hồ sơ lớn, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch tối đa và nâng cao trải nghiệm cho người dân.

Tăng cường vai trò giám sát

Nhà ở xã hội CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung hiện ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê là 929 căn. Với số lượng hồ sơ lớn gấp nhiều lần nguồn cung, việc tổ chức bốc thăm theo hình thức truyền thống có thể phát sinh áp lực lớn về thời gian, nhân sự và công tác kiểm soát. Trước thực tế đó, giải pháp bốc thăm trực tuyến được Liên danh chủ đầu tư lựa chọn nhằm tăng khả năng giám sát, lưu trữ dữ liệu, hạn chế tối đa các tác động chủ quan, từ đó đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng tuyệt đối cho mọi khách hàng.

Đặc biệt, hệ thống này được xây dựng và hoàn thiện nhằm bám sát chủ trương chuyển đổi số tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời hiện thực hóa quyền lựa chọn hình thức bốc thăm trực tuyến của chủ đầu tư, đáp ứng các tiêu chí về công khai, minh bạch và công bằng theo quy định tại Nghị định số 54/2026/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Liên danh chủ đầu tư đã tổ chức buổi báo cáo, thuyết trình giải pháp công nghệ.

Theo đó, vừa qua, Liên danh chủ đầu tư đã tổ chức buổi báo cáo, thuyết trình giải pháp công nghệ này nhằm xin ý kiến đóng góp từ các cơ quan chuyên môn của Trung ương và Thành phố Hà Nội gồm: Bộ Xây dựng; Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công An; Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng - Công an thành phố Hà Nội; Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, UBND xã Thiên Lộc.

Sự đồng hành, cho ý kiến chuyên môn của các đơn vị chuyên trách cùng vai trò giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng theo phân cấp không chỉ bảo đảm tính bảo mật, chống gian lận cho hệ thống số hóa, mà còn góp phần củng cố niềm tin tuyệt đối cho cộng đồng cư dân tương lai trước ngày dự án chính thức mở bán.

Số hóa toàn bộ quy trình bốc thăm nhà ở xã hội

Theo thiết kế, hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm thực hiện toàn bộ quy trình bốc thăm trên môi trường trực tuyến, từ đăng nhập, xác thực thông tin đến thao tác bốc thăm và trả kết quả. Việc áp dụng hình thức này không chỉ giúp giảm áp lực tổ chức trực tiếp mà còn tạo điều kiện để toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và theo dõi xuyên suốt trên hệ thống điện tử.

Kết quả bốc thăm được xử lý tự động trên hệ thống và không thể chỉnh sửa trong suốt quá trình thực hiện. Toàn bộ dữ liệu tham gia đều được lưu trữ và sao lưu để phục vụ công tác kiểm tra, đối soát khi cần thiết.

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng cùng lúc lượng lớn người truy cập, giúp quá trình tham gia diễn ra ổn định ngay cả trong thời điểm cao điểm. Kết quả bốc thăm cũng được hiển thị gần như ngay lập tức trên hệ thống và đồng thời trên thiết bị của người tham gia.

Tăng tính công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân

Một trong những điểm đáng chú ý của hệ thống là người dân có thể trực tiếp tham gia bốc thăm trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân, giúp quá trình tham gia trở nên chủ động, rõ ràng và thuận tiện hơn.

Hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thao tác để phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Người tham gia đăng nhập bằng số CCCD và mã xác nhận gửi về điện thoại. Trước thời điểm bốc thăm chính thức, hệ thống cũng mở đăng nhập thử để người dân làm quen với các bước thao tác.

Theo kế hoạch dự kiến, việc bốc thăm sẽ được tổ chức theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể trong ngày. Buổi sáng dành cho các trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội; buổi chiều dành cho các trường hợp thuê mua và thuê. Các nhóm ưu tiên sẽ được thực hiện theo đúng quy định trước khi tiếp tục bốc thăm đối với các hồ sơ còn lại.

Giao diện phần mềm được thiết kế trực quan trên cả điện thoại và máy tính cá nhân, giúp người dân dễ dàng thao tác từ đăng nhập, tham gia bốc thăm đến theo dõi kết quả.

Sau khi hoàn tất thao tác, kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình và đồng thời được gửi qua tin nhắn điện thoại. Người tham gia cũng có thể lưu lại giấy xác nhận điện tử để thuận tiện cho việc tra cứu, đối chiếu thông tin khi cần thiết.

Gia tăng nhà ở xã hội chất lượng cho người dân Thủ đô

Ngay từ giai đoạn đầu triển khai, Dự án Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân có nhu cầu về nhà ở tại Hà Nội. Nằm ở khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, dự án có lợi thế về kết nối giao thông khi dễ dàng di chuyển tới trung tâm thành phố, sân bay Nội Bài cũng như các khu công nghiệp lân cận.

Dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê; 175 căn hộ thương mại. Các căn hộ có diện tích từ khoảng 49,75m² đến 63,8m², bố trí từ 2-3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dân.

Được thiết kế bởi các kiến trúc sư Singapore, các căn hộ tại CT3 Kim Chung chú trọng tính thực tế trong sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu không gian sinh hoạt hằng ngày.

CT3 Kim Chung được kỳ vọng trở thành “điểm nhấn vượt trội” trong phân khúc nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội với cam kết “3 nhất” của Liên danh chủ đầu tư: tiến độ thi công nhanh nhất; chất lượng nhà ở xã hội cao nhất và mức giá bán cạnh tranh nhất trên thị trường Hà Nội thời điểm này.

Hiện nay, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, các hạng mục được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao và đưa vào sử dụng trong Quý IV/2026.

Việc Liên danh chủ đầu tư vận hành phần mềm bốc thăm minh bạch cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo thêm sự yên tâm cho người dân khi tiếp cận nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay.