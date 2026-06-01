Vụ sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên Phó Chủ tịch huyện cùng 11 cán bộ sắp hầu tòa

TAND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định đưa vụ án sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại huyện Hướng Hóa (cũ) ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 4-6 tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có 12 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương huyện Hướng Hóa (cũ).

Trong số này có nhiều người từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai như nguyên phó chủ tịch UBND huyện, nguyên phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, nguyên giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cùng cán bộ địa chính, chuyên viên các cơ quan chuyên môn.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, các bị cáo bị truy tố về các tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đó, các bị cáo Lê Quang Thuận (SN 1974, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (cũ), Vương Viết Thắng, Dương Phúc Hiếu, Lê Văn Hùng, Lê Khánh Vũ và Dương Phước Định bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Trần Nhật Hoàng, Trương Đình Tùng, Trương Đức Cường, Dương Phúc Cường, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Thúy bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng bị cáo Trần Nhật Hoàng bị truy tố cả hai tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, các sai phạm xảy ra trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Hướng Hóa, liên quan đến việc tham mưu, xác nhận nguồn gốc đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Cơ quan tố tụng xác định những sai phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm phát sinh trách nhiệm hình sự đối với nhiều cán bộ từng công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Đây là vụ án có đông người tham gia tố tụng. Ngoài 12 bị cáo, tòa án còn triệu tập nhiều nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hồ sơ đất đai được xem xét tại phiên tòa.

Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương bởi liên quan đến công tác quản lý đất đai tại huyện Hướng Hóa - nơi từng xuất hiện nhiều phản ánh về việc cấp đất, hợp thức hóa hồ sơ và giải quyết các thủ tục đất đai trong nhiều năm.

Trước đó, năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) đã kỷ luật ông Lê Quang Thuận bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng do có vi phạm trong công tác quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.



