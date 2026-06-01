Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị triển khai siêu dự án 41.000 tỷ tại Bắc Ninh

Theo UBND phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), ngày 30/5, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Kinh Bắc đã tổ chức đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 1). Đây là đợt chi trả thứ 4 của dự án.

Trong đợt này, đông đảo người dân tổ dân phố Viêm Xá đã có mặt tại điểm chi trả để hoàn tất các thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Theo UBND phường Kinh Bắc, cùng với việc bảo đảm chi trả đúng, đủ và kịp thời, các cơ quan chức năng cũng tích cực hỗ trợ những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thông tin cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý, giúp người dân sớm hoàn thiện thủ tục để nhận tiền theo quy định.

Tính đến trưa ngày 30/5, đã có 101 hộ dân tại tổ dân phố Viêm Xá nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 1), qua đó mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án (nguồn ảnh: Thảo Quyên).

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 1) được triển khai tại phường Kinh Bắc (trước đây là phường Hòa Long, TP Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty Cổ phần Phú Thọ Land.

Dự án có quy mô khoảng 277 ha. Phía Bắc và phía Tây giáp sông Cầu, khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp; phía Nam và Đông Nam giáp khu dân cư hiện trạng cùng đất nông nghiệp.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 41.270 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 1.150 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí thực hiện dự án.

Khu vực triển khai Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 1) (nguồn ảnh: Thảo Quyên).

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như nhà ở liền kề, biệt thự, công trình hỗn hợp nhà ở - dịch vụ, nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình thương mại, y tế, văn hóa và thể thao. Quy mô dân số dự kiến khoảng 33.000 người.

Tiến độ thực hiện dự án là 7 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài khoảng 1 năm để thực hiện các thủ tục như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Giai đoạn triển khai xây dựng dự kiến kéo dài 6 năm kể từ khi nhà đầu tư được bàn giao đất để thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Mục tiêu của dự án là phát triển một khu đô thị hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế, cung cấp đa dạng sản phẩm nhà ở cùng hệ thống công trình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ở, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.