SSM Group ghi dấu ấn với vai trò đại lý phân phối chiến lược Hanoi Seasons Garden

Trong bối cảnh đó, Hanoi Seasons Garden nổi lên như một trong những dự án tâm điểm của thị trường Hà Nội.

Với vai trò đối tác chiến lược của CĐT Masterise Homes, SSM Group chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án Hanoi Seasons Garden (tên pháp lý: Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình).

Hanoi Seasons Garden - "mảnh ghép cuối cùng" của nội đô Hà Nội

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Hà Nội gần như không còn nhiều quỹ đất đủ lớn để phát triển các tổ hợp đô thị quy mô bài bản ngay khu vực trung tâm. Đây cũng là lý do những dự án sở hữu vị trí lõi đô thị đang ngày càng trở thành dòng tài sản khan hiếm và có giá trị tích lũy dài hạn.

Tọa lạc trên khu đất "vàng" Cao - Xà - Lá tại trục Nguyễn Trãi, Hanoi Seasons Garden được xem là một trong những "tọa độ kim cương" hiếm hoi còn sót lại của thị trường nội đô hiện nay. Nếu trước đây khu vực này từng gắn liền với ký ức công nghiệp biểu tượng của Hà Nội, thì nay dự án được kiến tạo như chương tiếp theo của đô thị hiện đại - nơi di sản được tái sinh bằng chuẩn sống quốc tế.

Dự án Hanoi Seasons Garden nằm trên trục Nguyễn Trãi, gần kề cận tuyến metro

Theo giới chuyên gia, giá trị lớn nhất của các dự án bất động sản hàng hiệu không chỉ nằm ở vị trí hay mức độ sang trọng, mà còn ở khả năng hình thành chuẩn sống riêng biệt cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây cũng là triết lý phát triển được CĐT Masterise Homes theo đuổi tại Hanoi Seasons Garden.

Thay vì đơn thuần phát triển một tổ hợp căn hộ cao cấp, chủ đầu tư Masterise Homes định hình dự án như một "residential landmark" - biểu tượng sống mới của tầng lớp thành đạt giữa lòng Thủ đô.

Chuẩn sống "resort living" giữa trung tâm Thủ đô

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Hanoi Seasons Garden nằm ở cách phát triển hệ sinh thái sống mang đậm chất "resort living" - mô hình được coi là "hàng hiếm khó tìm" tại đất vàng lõi Hà Nội.

Dự án được quy hoạch trên quỹ đất lớn với mật độ xây dựng chỉ 28,8%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và không gian cộng đồng. Trong bối cảnh nhiều dự án nội đô chịu áp lực mật độ cao, đây được xem là lợi thế đặc biệt giúp nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Toàn dự án gồm 10 tòa tháp cao từ 35 - 46 tầng với đa dạng loại hình sản phẩm từ Studio, căn hộ 1-2 phòng ngủ cho tới Duplex, Penthouse và Penthouse Duplex dành cho nhóm khách hàng tinh hoa.

Tổ hợp tiện ích tại Clubhouse do Masterise Hospitality & Entertainment quản lý và vận hành

Điểm nhấn nổi bật của dự án đến từ hệ tiện ích và tiêu chuẩn vận hành mang dấu ấn "hàng hiệu" của CĐT Masterise Homes. Lần đầu tiên, một tổ hợp Clubhouse quy mô lớn được vận hành bởi Masterise Hospitality & Entertainment xuất hiện giữa nội đô Hà Nội, mang đến trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng với Business Lounge, Rooftop Bar, Wellness Center, Kid Club hay Teen Club.

Theo các chuyên gia bất động sản, ở phân khúc cao cấp hiện nay, khách hàng không còn chỉ mua một căn hộ để ở, mà đang tìm kiếm một hệ sinh thái sống phản ánh đẳng cấp, gu thẩm mỹ và vị thế cá nhân. Đây cũng là lý do những dự án branded residences ngày càng trở thành tâm điểm hút dòng tiền của giới thượng lưu.

Bên cạnh hệ tiện ích, tiêu chuẩn bàn giao của dự án cũng được đánh giá là một trong những yếu tố tạo sức hút mạnh trên thị trường. Các căn hộ được phát triển theo phong cách "contemporary luxury" với thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên, hệ kính panorama rộng mở cùng vật liệu hoàn thiện cao cấp.

Lợi thế hạ tầng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Không chỉ sở hữu chuẩn sống hàng hiệu, Hanoi Seasons Garden còn được đánh giá cao nhờ lợi thế kết nối hạ tầng.

Dự án nằm trên trục Nguyễn Trãi - một trong những tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội, kết nối trực tiếp tới Vành đai 2, Vành đai 3 và tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển tới Hồ Gươm, Hồ Tây, Mỹ Đình cùng hệ thống trường đại học trọng điểm như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc hay Học viện An ninh Nhân dân.

Giới đầu tư nhận định, trong chu kỳ phục hồi mới của thị trường bất động sản, những dự án vừa sở hữu quỹ đất lõi nội đô khan hiếm, vừa mang tiêu chuẩn sống quốc tế như Hanoi Seasons Garden sẽ tiếp tục nằm trong nhóm tài sản có tiềm năng tăng trưởng giá trị bền vững.

Đặc biệt, dự án còn tạo sức hút nhờ chính sách tài chính cạnh tranh khi chủ đầu tư áp dụng hỗ trợ lãi suất 0% trong 3 năm đầu và đảm bảo mức lãi suất tối đa 7,5% trong 24 tháng tiếp theo. Đây được xem là "đòn bẩy" quan trọng giúp giảm áp lực dòng tiền và gia tăng khả năng sở hữu tài sản cao cấp cho cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

SSM Group nối dài dấu ấn trong phân khúc bất động sản hàng hiệu

Theo đại diện doanh nghiệp, ngay từ thời điểm dự án bắt đầu được hé lộ thông tin, SSM Group với vai trò đại lý phân phối chiến lược Hanoi Seasons Garden đã nhanh chóng triển khai chiến lược chuẩn bị toàn diện cho hệ thống kinh doanh. Từ việc đặt văn phòng hơn 600m2 khang trang, hiện đại tại 275 Nguyễn Trãi - ngay cạnh dự án, cho đến các chuỗi đào tạo quy mô ngay sau sự kiện kick off của Chủ đầu tư với nhiều buổi đào tạo đạt tới gần 1.000 chuyên viên kinh doanh và đối tác tham dự.

Các chiến binh CLB Ngôi sao của SSM Group

Với năng lực triển khai và đội ngũ sale chuyên biệt, SSM Group đã vượt qua nhiều đơn vị khác, đạt vị trí Top 3 quỹ hàng toàn dự án và là một trong số những đại lý có thành tích bán hàng xuất sắc top đầu với tỷ lệ khớp booking đạt con số gần 90% quỹ hàng toà L1 chỉ ngay trong 24 giờ đầu tiên.

Trước đó, SSM Group cũng liên tục ghi dấu ấn tại nhiều dự án trọng điểm của Masterise Homes và duy trì vị thế top đầu trong hệ thống phân phối của chủ đầu tư này. Tiêu biểu, doanh nghiệp từng đạt Top 2 đại lý xuất sắc miền Bắc tháng 4/2026 và đặc biệt được vinh danh "ĐẠI LÝ ĐỒNG HÀNH" cùng "ĐẠI LÝ CỦA NĂM 2025" tại sự kiện Star Nation của CĐT Masterise Homes.

Dự án hiện vẫn đang tiếp tục nhận booking và chuẩn bị bước vào nhịp ra hàng đợt 2 của tòa L2 thuộc phân khu The Bloom - cơ hội cho những khách hàng đã bỏ lỡ nhịp một ra hàng với toà L1. The Bloom là những phân khu được thị trường quan tâm nhất nhờ sở hữu vị trí đẹp, tầm nhìn thoáng cùng bộ sưu tập căn hộ mang đậm dấu ấn sống hàng hiệu từ CĐT Masterise Homes giữa lõi nội đô Hà Nội.

Trong bối cảnh phân khúc bất động sản hàng hiệu đang trở thành "đường đua chiến lược" của thị trường địa ốc, việc đồng hành tại một trong những dự án trọng điểm như Hanoi Seasons Garden tiếp tục cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của SSM Group trong hệ thống phân phối bất động sản cao cấp tại Việt Nam. Đồng thời cho thấy chiến lược phát triển rõ ràng của đơn vị này với việc lựa chọn phân phối dòng BĐS giá trị thực đến từ các CĐT uy tín nhằm mang đến cho khách hàng những cơ hội an cư và đầu tư sinh lời hấp dẫn.

