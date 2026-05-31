Xây dựng Sunny được chuyển hơn 2.200 m² đất nông nghiệp để xây tòa nhà văn phòng dịch vụ tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 2680/QĐ-UBND về việc giao đất đồng thời cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Sunny (Xây dựng Sunny) chuyển mục đích sử dụng tổng cộng 2.500 m² đất để thực hiện Dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ Giang Biên - Sunny tại lô đất ký hiệu C7/CCTP thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N10, phường Phúc Lợi.



Trong 2.500 m² đất nói trên, Xây dựng Sunny được chuyển mục đích sử dụng 2.218,7 m² đất nông nghiệp đã hoàn thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo xác nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tại Văn bản số 6295/VPĐKĐĐ-KHTC ngày 05/5/2025. Còn 281,3 m² đất được giao cho Xây dựng Sunny đã được UBND phường Phúc Lợi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 và thu hồi đất tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 23/3/2026.

Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Xây dựng Sunny có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế Thành phố để thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy phép xây dựng và nhận bàn giao đất.

Đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Về chủ đầu tư, Xây dựng Sunny được thành lập tháng 6/2024, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, trụ sở tại Hà Nội. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 30 tỷ đồng do ông Nguyễn Mạnh Hưng nắm 40%, ông Lê Văn Chiến nắm 30% đồng thời giữ chức Giám đốc và bà Dương Thị Bích Loan nắm 30% còn lại.

Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp tăng vốn lên 66 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Được biết, ông Lê Văn Chiến còn là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Xây dựng Vijako Việt Nam.



