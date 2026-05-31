ĐHCĐ Sunshine Group: Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn công bố chiến lược Sunshine 2.0, sẵn sàng cho những đại đô thị công nghệ quy mô triệu tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn công bố chiến lược Sunshine 2.0 tại ĐHCĐ.

Sunshine 1.0: Cuộc “chạy đà” thần tốc, 1 năm qua bằng nỗ lực của cả 9 năm trước





Nhìn lại chặng đường một thập kỷ đã qua, Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn chia sẻ rằng 10 năm đối với một tập đoàn bất động sản là khoảng thời gian rất ngắn, nhưng Sunshine đã phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất của thị trường.

Trong giai đoạn mà ông gọi là Sunshine Version 1.0, tập đoàn đã trải qua 3 năm đại dịch và 3 năm khủng hoảng chung của thị trường bất động sản cũng như nền kinh tế. Đã có những thời điểm ban lãnh đạo phải đứng trước câu hỏi liệu có nên tiếp tục làm tới cùng hay chỉ duy trì sự tồn tại trước mắt như nhiều doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, với tinh thần kiên định và sự quyết liệt thay đổi, toàn bộ đội ngũ Sunshine đã chọn cách tự vươn mình mạnh mẽ.

Ông Tuấn khẳng định, chỉ trong vòng 12 đến 14 tháng vừa qua, nỗ lực của tập đoàn đã mang lại kết quả tương đương với khối lượng công việc của cả 9 năm trước đó cộng lại . Đây là thành quả của sự chuyển mình từ Ban Hội đồng quản trị đến Ban điều hành để chuẩn bị cho một thập niên mới đầy bứt phá.

Giai đoạn 1.0 không chỉ là hành trình tích lũy tài sản thông qua việc mua lại và tái cấu trúc các dự án, mà còn là lúc Sunshine định hình triết lý sản phẩm khác biệt. Thay vì chỉ dựa vào việc xoay vòng vốn nhanh, Sunshine tập trung vào các vị trí đắc địa và phát triển sản phẩm cho người dùng cuối.

Bước sang giai đoạn 2.0, Sunshine Group đã lập bản đồ kế hoạch kinh doanh chi tiết cho giai đoạn 2026 - 2028 với những con số khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Ông Tuấn công bố tổng doanh thu còn lại của các dự án hiện tại đạt khoảng gần 600.000 tỷ đồng. Trong 3 năm tới, mục tiêu doanh thu dự kiến đạt khoảng hơn 311.000 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là con số này được đưa ra dựa trên một kịch bản vô cùng thận trọng khi tập đoàn chỉ tính toán trên việc bán ra khoảng 55% lượng sản phẩm hiện có. Chủ tịch Sunshine khẳng định, nếu thị trường phục hồi tốt hơn kỳ vọng, tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận chắc chắn sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa.

Lý giải về mức lợi nhuận dự kiến luôn đạt trên 80% trên tổng mức đầu tư, ông Tuấn nhấn mạnh vào hiệu quả sử dụng tài chính và tính minh bạch trong việc bán đúng giá trị thực. Sunshine Group kiên trì với định hướng không phát triển các sản phẩm ảo mà tập trung vào những giá trị bền vững tại các vị trí cần phát triển khả năng thực tế. Trong giai đoạn trước, tập đoàn đã tận dụng rất tốt hạ tầng xã hội có sẵn như đường xá, trường học để tối ưu chi phí đầu tư hạ tầng, từ đó tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Sunshine Group đặt mục tiêu lợi nhuận gần 83.000 tỷ đồng trong năm 2028.

Chiến lược 2.0: Từ "muốn đi xa phải đi cùng nhau" đến hệ sinh thái đại đô thị và hạ tầng số

Sunshine Version 2.0 được định hình bởi 4 mục tiêu trọng tâm. Đầu tiên là tiếp tục phát huy những thành quả của giai đoạn 1.0, tập trung vào khoảng 20.000 sản phẩm tại các vị trí đắc địa nhất tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để cung cấp ra thị trường trong năm nay và năm tới.

Mục tiêu thứ hai là sự thay đổi về tư duy hợp tác. Nếu giai đoạn 1.0 Sunshine chọn cách "đi nhanh một mình" để tăng tốc, thì ở giai đoạn 2.0, tập đoàn sẽ mở rộng cửa hợp tác với các đối tác bất động sản, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư trong cũng như ngoài nước với triết lý "muốn đi xa phải đi cùng nhau".

Mục tiêu thứ ba và thứ tư chính là việc xây dựng các đại đô thị gắn liền với hạ tầng công nghệ. Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn chia sẻ quan điểm rằng xây dựng đại đô thị không nên chỉ là việc tìm người ở cho những khu vực xa nội đô, mà phải tạo ra một môi trường sống nơi cư dân có thể làm việc và tạo ra giá trị kinh tế ngay tại chỗ.

Đây là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang dần dịch chuyển sang giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sunshine sẽ không chỉ xây nhà mà còn tiên phong làm hạ tầng công nghệ, bao gồm hạ tầng dữ liệu, hạ tầng AI và hạ tầng số để tạo thành một hệ thống khép kín phục vụ cư dân và doanh nghiệp.

Sunshine Group dự kiến sẽ cung cấp lượng hàng hóa trị giá khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới thông qua hai dự án đại đô thị trọng điểm.

Tại thị trường Hà Nội, Sunshine Group dự kiến sẽ cung cấp lượng hàng hóa trị giá khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới thông qua hai dự án đại đô thị trọng điểm. Trong đó, một dự án đa mục tiêu tại Hà Nội dự kiến ra mắt vào quý 4 năm nay sẽ được triển khai với mức lợi nhuận được khống chế chặt chẽ ở mức 15%. Bên cạnh đó là sự hợp tác với đối tác để triển khai dự án tại chân cầu Nhật Tân với quy mô 50 tòa cao tầng.

Tuy nhiên, tâm điểm thực sự của chiến lược 2.0 lại nằm ở cuộc "Nam tiến" đầy tham vọng với một siêu dự án đại đô thị công nghệ. Dự án này là tâm huyết được Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn ấp ủ suốt 20 năm, với quy mô từ 2.000 ha tại vị trí đắc địa nhất phía Nam, gần cầu Phú Mỹ 2.

Với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới gần 1 triệu tỷ đồng, đây sẽ là một thành phố công nghệ thực thụ. Dự án sở hữu những kết nối hạ tầng lý tưởng như cách sân bay 20 phút, cách Bến Thành 10 phút qua tuyến Metro và chỉ mất hơn 20 phút đạp xe để vào đến KĐT Sala. Về pháp lý, dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000 và đã được giao chủ đầu tư, sẵn sàng khởi công vào quý 4 năm nay.

Tại siêu đô thị này, lãnh đạo Sunshine Group chia sẻ sẽ xây dựng hệ thống Data Center và trung tâm nghiên cứu R&D sẽ được triển khai ngay lập tức nhờ các thỏa thuận đã ký kết với đối tác quốc tế. Đặc biệt, đô thị sẽ được vận hành hoàn toàn bằng AI, tích hợp hệ thống Metro nhẹ chạy ngầm kết nối từ hầm các tòa nhà đi khắp đô thị. Mục tiêu dự án này sẽ trở thành một trung tâm thu hút ngoại tệ và nhân tài, tạo niềm tự hào cho cộng đồng Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết thúc chia sẻ, Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn khẳng định doanh nghiệp không còn phải ở giai đoạn "vật vã chạy đà" mà đã đi vào vận hành hệ thống một cách ổn định. Ngay cả khi không phát triển thêm dự án mới trong 5 năm tới, hệ thống vận hành hiện tại vẫn có thể mang về doanh thu 100.000 tỷ đồng và lợi nhuận từ 30.000 đến 50.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, với khát vọng không ngừng nghỉ, Sunshine Group chọn cách dấn thân vào Version 2.0 với những mục tiêu cao hơn. Ông Tuấn cam kết với các cổ đông rằng Sunshine luôn nói ít làm nhiều, chỉ khi nào đầy đủ cơ sở pháp lý và kế hoạch cụ thể mới công bố ra thị trường. Mọi chiến lược của tập đoàn đều xoay quanh việc tạo ra giá trị thực, bởi chỉ khi có giá trị thực, doanh nghiệp mới có thể chia sẻ lợi ích bền vững và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông cũng như các đối tác đồng hành.