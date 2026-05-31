'Canh bạc' của Phát Đạt ở dự án Thu Thiem Eco Smart City

Người được chọn

Ngày 30/5, lãnh đạo Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) xác nhận, đã chuyển khoản tiền đặt cọc trị giá 900 tỷ đồng theo các nội dung đã thống nhất tại biên bản ghi nhớ hợp tác giữa PDR và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Trước đó, vào ngày 26/5 Phát Đạt và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Phát Đạt và ông Jun Sung Ho - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trong buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với quy mô lớn, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đô thị thông minh, Thu Thiem Eco Smart City sẽ thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế mới của TPHCM.

Hồi đầu năm nay, Sở Tài chính TPHCM có công văn số 3730 báo cáo UBND TPHCM về việc kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) về dự án khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, Lotte Properties HCMC có kiến nghị, muốn nhận được ý kiến phản hồi chính thức về việc cho phép huy động nhà đầu tư bên ngoài (chiếm tỷ lệ 35% vốn) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng vốn góp và việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên Tập đoàn Lotte sau khi có sự tham gia của nhà đầu tư bên ngoài.

Hiện tại, Lotte Properties HCMC đang thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng, trên cơ sở tiền đề là UBND TPHCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Sau khi xác định được nhà đầu tư tham gia dự án với tỷ lệ 35%, Lotte Properties HCMC sẽ tiến hành nộp hồ sơ chính thức để UBND TPHCM thẩm định và phê duyệt.

Đáng chú ý, Lotte Properties HCMC cũng cung cấp danh sách các nhà đầu tư tiềm năng đang được thảo luận và phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên thuộc Tập đoàn Lotte. Theo đó, các nhà đầu tư mà Lotte Properties HCMC này nhắc đến là Công ty CP Đầu tư bất động sản Sơn Kim, Công ty CP Tư vấn đầu tư Hướng Việt, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City nằm tại phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Đây là khu vực ven sông Sài Gòn, gần hầm Thủ Thiêm, nằm trong không gian phát triển của trung tâm tài chính quốc tế và kết nối trực tiếp với trung tâm TPHCM.

Theo kế hoạch, trong những năm tới, Thủ Thiêm sẽ tiếp tục được bổ sung nhiều công trình hạ tầng và chức năng đô thị quan trọng. Cụ thể, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đã khởi công ngày 29/4, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang được đẩy nhanh thủ tục để khởi công trước ngày 2/7, hướng tới kết nối khu vực trung tâm TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành.

Dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TPHCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được khởi công ngày 29/4, dự kiến vận hành từ năm 2028. Khu Trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và Công viên hồ trung tâm đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô hơn 33 ha.

Vì sao đặt cược?

Thu Thiem Eco Smart City được phát triển trên quỹ đất 7,45 ha, với hơn 11 block và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 680.000 m2 với vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) làm chủ đầu tư.

Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong những năm qua, các chủ đầu tư đang đồng loạt tăng tốc triển khai để đón đầu chu kỳ tăng trưởng của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại Khu đô thị Sala, Công ty Đại Quang Minh (thuộc Thaco Group) đang đẩy nhanh tiến độ dự án Sarene Residence & Commercial Complex tại lô đất 6.8 thuộc phân khu phía Bắc và phân khu thấp tầng Savila ở phía Nam khu đô thị. Đây cũng là những dự án đầu tiên được tái khởi động sau gần 8 năm “trùm mền”.

Tương tự, phân khu Narra Residences (MU8) thuộc dự án Empire City cũng đã được tái triển khai sau thời gian dài toàn bộ dự án bị chững lại do các vướng mắc về pháp lý. Tiềm năng trong tương lai, tốc độ tăng giá là nền tảng để các chủ đầu tư đang đua nhau đặt cược vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

So sánh với giá căn hộ ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ thấy, dù sinh sau đẻ muộn nhưng giá chung cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã vượt mặt Phú Mỹ Hưng. Hiện, giá căn hộ tại Phú Mỹ Hưng hiện dao động từ 80 - 180 triệu đồng/m2 tùy phân khu, với mức tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Trong khi nhiều dự án mới tại Thủ Thiêm đã vượt xa mốc 200 triệu đồng/m2.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định, giá bất động sản tại Thủ Thiêm tăng mạnh trong giai đoạn 2015 - 2025 nhờ nhiều yếu tố nền tảng như vị trí liền kề trung tâm quận 1 cũ, quỹ đất khan hiếm, hạ tầng đồng bộ và định hướng trở thành trung tâm tài chính mới của TPHCM.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường căn hộ Thủ Thiêm gần như không có nguồn cung sơ cấp mới, ngoại trừ một số dự án dự kiến mở bán trong năm nay như Sala Sarene. Đối với sản phẩm thấp tầng, nguồn cung gần như không còn do phần lớn quỹ đất đã được quy hoạch và phát triển từ các giai đoạn trước, trong khi định hướng dài hạn của khu vực tập trung vào các dự án cao tầng và chức năng thương mại, tài chính.

Theo ông Jackson, sự khan hiếm nguồn cung khiến giá thứ cấp của cả căn hộ và nhà thấp tầng tại Thủ Thiêm tiếp tục tăng mạnh, hiện đã cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá sơ cấp ở giai đoạn đầu phát triển khu đô thị này.

Sau giai đoạn 2026 - 2030, khi hệ sinh thái khu trung tâm thương mại mới hoàn thiện, Thủ Thiêm có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với mặt bằng giá đủ khả năng vượt trung bình khu vực quận 1 ở một số phân khúc cao cấp.