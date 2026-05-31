Một tập đoàn đề xuất loạt “siêu” dự án ở Lâm Đồng

Ngày 30-5, nguồn tin cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có thông báo kết luận sau buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) về định hướng nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.



Theo đó, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn THACO và các đơn vị thành viên trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư các dự án, tham gia đầu tư và định hướng nghiên cứu quy hoạch; cung cấp các thông tin liên quan để nhà đầu tư triển khai theo đúng quy định.

Các cơ quan sớm tổ chức thẩm định, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đủ điều kiện, đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển mới của địa phương.

Tại buổi làm việc với Tập đoạn THACO ngày 21-5, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất THACO quan tâm, nghiên cứu một số dự án mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư như bãi xe thông minh, năng lượng, khu du lịch chăm sóc sức khoẻ, chợ đầu mối nông sản, xe điện, cung đường chiến lược Gia Nghĩa - Bảo Lộc – Phan Thiết…

Các siêu dự án khoáng sản THACO đề xuất

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng các sở ngành tỉnh Lâm Đồng vào ngày 21-5, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO, cho biết tập đoàn có nhiều dự án đang đầu tư, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Lâm Đồng. Các dự án này được tập đoàn chia thành 2 nhóm gồm nhóm dự án khu đô thị - bất động sản và nhóm dự án khoáng sản.

Trong nhóm dự án khu đô thị - bất động sản gồm 2 dự án đang trong giai đoạn triển khai là dự án khách sạn Golf 1 Đà Lạt với quy mô 5 sao tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, vốn đầu tư 798 tỉ đồng; dự án Khu đô thị phía Đông với diện tích 530 ha tại 2 phường Lâm Viên – Đà Lạt và Xuân Trường – Đà Lạt thì THACO đang nộp hồ sơ đề nghị thực hiện là dự án tổ hợp, sẽ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi tỉnh Lâm Đồng tổ chức đấu thầu.

Ba dự án còn lại trong nhóm này mà THACO đang định hướng nghiên cứu là dự án Trung tâm Hòa Bình (30 ha, phường Xuân Hương – Đà Lạt), Công viên Ánh Sáng (8,43 ha, phường Xuân Hương – Đà Lạt),) và Khu đô thị TOD (307,5 ha, phường Bình Thuận).

Đáng chú ý, tập đoàn này đang nghiên cứu, đề xuất nhóm các dự án khoáng sản có diện tích và vốn đầu tư rất lớn.

THACO đề xuất, triển khai các hồ sơ pháp lý dự án Tổ hợp nhà máy Alumin THACO (nhà máy Alumin Lâm Đồng 2) tại phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai với diện tích hơn 806 ha và tổng vốn đầu tư 49.661 tỉ đồng. Sau khi quy hoạch chung của tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt, tập đoàn sẽ nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tập đoàn cũng đề xuất dự án khai thác bauxite cụm mỏ Lâm Đồng 2 với tổng mức đầu tư 67.073 tỉ đồng gồm 4 khu mỏ Lộc Tân - Lộc Quảng, Bảo Lâm, Đam B'ri và Triệu Hải - tổng diện tích 15.154 ha tại phường 2 Bảo Lộc và các xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Đạ Tẻh 2, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2.