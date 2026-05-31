Làm giả sổ hồng, bán đất của người khác để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Phan Ngọc Linh bị bắt sau khi thuê làm giả sổ hồng, dựng chuyện được cho tặng đất rồi lừa bán, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt bị can Phan Ngọc Linh để tạm giam.

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh (SN 1990, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tố giác của người dân, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2026, Linh đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình được người thân cho tặng một thửa đất tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch.

Để tạo lòng tin với người mua, Linh thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đối với thửa đất này, đứng tên vợ chồng mình. Sau đó, Linh dùng giấy tờ giả để thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất, qua đó chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của người dân.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh để điều tra về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Phúc

Người Lao Động

Điểm nóng hạ tầng: Hà Nội quyết liệt thúc tiến độ 2 đại lộ lớn nhất phía Tây, loạt dự án của một đại gia BĐS hưởng lợi lớn

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi

Những thủ tục đất đai nào chỉ còn giải quyết trong 1,5 ngày?

07:34 , 31/05/2026
Phường Yên Hòa hoàn thành giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 trước tiến độ

07:34 , 31/05/2026
Tham vọng lấn sân bất động sản của loạt ông lớn ngoài ngành

18:07 , 30/05/2026
Bãi bỏ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

17:52 , 30/05/2026

