Phường Yên Hòa hoàn thành giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 trước tiến độ

Lãnh đạo phường Yên Hòa thường xuyên kiểm tra hiện trường, nắm bắt tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai công tác GPMB. Ảnh: PV

Dự án đường Vành đai 2,5 là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, tăng cường kết nối các trục giao thông chính, giảm áp lực ùn tắc khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; huy động sự vào cuộc của các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ cơ sở. Từng nhiệm vụ được phân công cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, bám sát từng hồ sơ, từng vị trí thu hồi đất và từng hộ dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong suốt quá trình thực hiện, cán bộ, công chức và các lực lượng tham gia GPMB thường xuyên có mặt tại cơ sở, làm việc ngoài giờ hành chính và cả ngày nghỉ để tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích chính sách và tiếp nhận ý kiến của người dân. Những nội dung phức tạp đều được xem xét thấu đáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt, nhân văn, nhất là trong công tác di chuyển mộ phần và hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống.

Nhờ cách làm chủ động, quyết tâm và sát thực tiễn, công tác GPMB dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ hoàn thành ngày 14-5-2026, sớm hơn 1 ngày so với yêu cầu. Đoạn từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng hoàn thành ngày 28-5-2026, vượt tiến độ 2 ngày so với kế hoạch thành phố giao.

Một trong những kết quả nổi bật là việc hoàn thành di chuyển 82/82 ngôi mộ trước thời hạn 5 ngày, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của các gia đình. Đây là một trong những phần việc phức tạp nhất của dự án, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và các gia đình có phần mộ phải di dời.



Các cuộc đối thoại được tổ chức công khai, dân chủ, góp phần tạo sự đồng thuận và đồng hành của người dân trong quá trình thực hiện công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: Phường Yên Hòa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh cho biết: "Việc hoàn thành GPMB trước tiến độ là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ, chung tay của người dân trên địa bàn. Đằng sau những mét vuông mặt bằng được bàn giao là sự sẻ chia của nhiều hộ gia đình khi đồng thuận di chuyển tài sản, điều chỉnh nơi ở và sinh hoạt để nhường chỗ cho công trình giao thông phục vụ lợi ích chung".

Thực tế quá trình triển khai cho thấy, không ít hộ dân còn những băn khoăn liên quan đến quyền lợi và cuộc sống sau GPMB. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, lắng nghe và trách nhiệm, các kiến nghị đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

Tại các buổi đối thoại và bàn giao mặt bằng, lãnh đạo phường Yên Hòa luôn bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các hộ dân trong diện thu hồi đất, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, xáo trộn mà người dân phải trải qua để phục vụ triển khai dự án. Chính sự gần dân, trọng dân và trách nhiệm trong giải quyết công việc đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Kết quả GPMB trước tiến độ tạo tiền đề quan trọng để dự án đường Vành đai 2,5 sớm được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị. Ảnh: PV

Việc hoàn thành công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Yên Hòa đã tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm được triển khai thi công theo kế hoạch.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác dân vận, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng sống trên địa bàn.