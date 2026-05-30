Người dân mang chăn màn mua hồ sơ dự án NOXH CT-02, Công an Khánh Hòa giám sát

Thời gian gần đây, tại dự án Nhà ở xã hội (NOXH) CT-02, Khu Đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra tình trạng người dân mang chăn màn, lều bạt đến xếp hàng qua đêm để chờ nộp hồ sơ mua nhà.

Hình ảnh này gây phản cảm, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về tính công bằng trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Người dân mang lều để chờ mua hồ sơ NOXH CT-02

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo chủ đầu tư, Dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 có diện tích hơn 20.670 m², gồm 4 tháp cao 15 tầng và 1 tầng hầm. Trong đó, tầng hầm được bố trí bãi đỗ xe; tầng 1 và tầng 2 là khu thương mại, dịch vụ và kỹ thuật; từ tầng 3 đến tầng 15 bố trí 936 căn hộ nhà ở xã hội.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings

Hiện dự án đã hoàn thành công tác khoan cọc nhồi và đang thi công tầng hầm, bảo đảm tiến độ đề ra. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức 3 đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, với tổng cộng hơn 900 hồ sơ của người dân có nhu cầu.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ được phối hợp bảo đảm an ninh, chưa ghi nhận vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc, Phòng An ninh kinh tế yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận, chấm điểm và xét duyệt hồ sơ; không để xảy ra các hành vi tiêu cực như "chèn" hồ sơ, thiên vị, bỏ qua sai sót hoặc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh việc ngăn chặn các biểu hiện như chạy "suất ngoại giao", mua bán số thứ tự, tiếp nhận hồ sơ ngoài quy trình hoặc các hành vi làm phát sinh dư luận không tốt trong nhân dân.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và giám sát quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ tại dự án

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings cam kết thực hiện đúng quy định trong toàn bộ quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và giám sát quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ tại dự án nhằm bảo đảm việc triển khai nhà ở xã hội đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững an ninh kinh tế trên địa bàn.

Điểm nóng hạ tầng: Hà Nội quyết liệt thúc tiến độ 2 đại lộ lớn nhất phía Tây, loạt dự án của một đại gia BĐS hưởng lợi lớn

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi

"Dạ Yến Giám Tuyển" hé lộ 58 đại trạch độc bản - The Collectors

17:30 , 30/05/2026
Thị trường logistics Việt Nam bùng nổ: Bất động sản công nghiệp "cháy hàng"

17:29 , 30/05/2026
Dự án giải phóng mặt bằng đường sắt Bến Thành - Cần Giờ giảm 23% vốn dự kiến

17:26 , 30/05/2026
Thêm hàng nghìn căn hộ, nhà phố TPHCM sắp được cấp sổ

17:24 , 30/05/2026

